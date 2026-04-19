Acțiune rutieră tip „RELEU” pe DN 15, desfășurată de polițiști din cinci județe

Polițiștii rutieri din cadrul inspectoratelor de poliție județene Bacău, Neamț, Harghita, Mureș și Cluj desfășoară, duminică, o acțiune coordonată de tip „RELEU” pe DN 15, în scopul prevenirii accidentelor rutiere și creșterii siguranței traficului.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, activitățile au loc pe sectoarele de drum aflate în competența fiecărui județ, în contextul în care DN 15 este considerat unul dintre drumurile cu risc rutier ridicat.

Conform datelor statistice, în anul 2025, pe acest sector de drum s-au produs 188 de accidente rutiere, soldate cu 280 de victime, dintre care 12 persoane și-au pierdut viața. Printre principalele cauze generatoare ale acestor evenimente se numără nerespectarea distanței între vehicule, neacordarea priorității pietonilor, depășirea limitei legale de viteză, alte preocupări de natură a distrage atenția conducătorilor auto, precum și abaterile săvârșite de bicicliști.

Pe durata acțiunii, polițiștii vor utiliza aparatele radar din dotare pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză sau comit alte abateri la regimul rutier.

Totodată, echipajele vor desfășura activități de informare și prevenire, adresând recomandări participanților la trafic privind respectarea regulilor de circulație.

La activități participă și reprezentanți ai Registrului Auto Român – R.A.R. Bacău.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să respecte limitele legale de viteză și regulile de circulație, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să acorde o atenție sporită tuturor participanților la trafic.

„Siguranța rutieră este responsabilitatea tuturor”, subliniază reprezentanții IPJ Bacău.