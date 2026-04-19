Concert caritabil la Bacău pentru un militar din Batalionul 631 Tancuri aflat în recuperare după AVC

Ziua Forțelor Terestre și sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe reprezintă pentru militari o zi a mândriei, onoarei și spiritului de camaraderie. Anul acesta, însă, momentul are pentru militarii din Bacău o semnificație suplimentară: solidaritatea față de un camarad aflat într-o grea încercare.

Militarul Vulpe Adrian, din cadrul Batalionului 631 Tancuri „Oituz”, trece prin cea mai dificilă luptă a vieții sale. La începutul acestui an, el a suferit un accident vascular cerebral sever, fiind supus ulterior unor intervenții chirurgicale complexe. În prezent, Adrian urmează un proces dificil de recuperare, cu speranța de a reveni acasă alături de familie și camarazi.

Potrivit medicilor, șansele sale de recuperare depind de un program intensiv de reabilitare a sistemului nervos. Costurile tratamentului sunt însă foarte ridicate și depășesc posibilitățile financiare ale familiei.

În semn de solidaritate, militarii și comunitatea locală vor organiza joi, 23 aprilie, de la ora 18:00, la Cercul Militar Bacău, un concert dedicat Zilei Forțelor Terestre. Evenimentul are și scop caritabil, participanții fiind invitați să contribuie la sprijinirea recuperării lui Adrian.

Organizatorii îi îndeamnă pe toți cei care pot să fie alături de militarul aflat în suferință și să demonstreze, încă o dată, forța spiritului de camaraderie care îi unește pe militarii români.