ANAF avertizează asupra unor apeluri telefonice frauduloase în care escrocii se dau drept inspectori antifraudă

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage din nou atenția asupra unor apeluri telefonice frauduloase efectuate de persoane care se prezintă în mod fals drept inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Potrivit instituției, este vorba despre tentative de înșelăciune prin metoda „vishing” (phishing telefonic), prin care atacatorii încearcă să obțină date personale sau informații bancare. Pentru a crea aparența de autenticitate, aceștia folosesc nume ale unor inspectori publicate pe portalul instituției, însă numerele de telefon utilizate nu aparțin ANAF.

Reprezentanții agenției subliniază că inspectorii antifraudă nu solicită telefonic date personale sau informații financiar-bancare și recomandă contribuabililor să nu ofere astfel de date unor interlocutori necunoscuți.

În cazul primirii unor astfel de apeluri, ANAF recomandă utilizarea formularului unic de contact disponibil pe site-ul instituției, la adresa www.anaf.ro/asistpublic. Persoanele vizate sunt rugate să transmită cât mai multe informații despre incident, precum numărul de telefon de la care a fost primit apelul, data și ora acestuia sau alte detalii relevante privind identitatea ori vocea apelantului.

Datele și indiciile primite vor fi incluse în sesizări transmise organelor de cercetare penală, în vederea investigării posibilelor tentative de uzurpare a calității oficiale.

ANAF precizează că o avertizare similară privind aceste tentative de fraudă a fost transmisă și la începutul lunii aprilie.