Zborul pasiunii: Povestea sergentului major Coman Constantin

Sergentul major Coman Constantin s-a alăturat recent echipei Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aducând cu el nu doar profesionalismul și disciplina unei cariere bine conturate, ci și o poveste de viață în care pasiunea pentru porumbei a jucat un rol central, încă din copilărie.

Un copil fascinat de zbor

Totul a început într-o dimineață obișnuită de școală, în clasa întâi. În timp ce colegii erau concentrați la lecții, privirea lui Constantin se pierdea adesea către fereastră. Dincolo de geam, porumbeii unui crescător din vecinătate desenau pe cer cercuri grațioase. Curiozitatea l-a împins, într-o zi, să se apropie de voliera amenajată pe balconul unui apartament de la etajul întâi. Acolo l-a întâlnit pe cel care avea să-i devină mentor și prieten pe viață: un bătrân crescător de porumbei.

Timp de aproape două decenii, acesta i-a povestit copilului — devenit apoi adolescent și tânăr — despre vremurile columbofile din anii ’60-’70. Erau alte timpuri, fără ceasuri electronice de înregistrare, fără tehnologii moderne, doar om, pasăre și distanțe amețitoare, precum cursele de peste 1000 de kilometri, din Polonia până în România.

„Pasiunea nu cunoaște vârstă, iar zborul porumbeilor îmi arăta mereu că libertatea și perseverența merg mână în mână”, mărturisește astăzi sergentul major.

Primele încercări și primele victorii

Cu primii bani din alocație, Constantin și-a cumpărat câțiva porumbei, ascunzându-i în podul blocului, spre disperarea părinților care se temeau că pasiunea îi va afecta studiile. Însă determinarea lui a fost mai puternică decât interdicțiile. „Niciun zbor nu este prea lung dacă ai în suflet dorința de a ajunge la destinație”, spune el cu un zâmbet nostalgic.

Anii au trecut, iar pasiunea s-a transformat într-o adevărată performanță sportivă. Ca membru al Asociației Columbofile Bacău, ce reunește peste 2000 de iubitori ai porumbeilor, Constantin a obținut rezultate de prestigiu: campion și vicecampion județean la categoria As Maraton, locul 3 provincial din zeci de mii de participanți și chiar un onorant loc 4 la nivel național, într-o competiție cu peste 100.000 de porumbei.

Carieră și educație: aripi în două lumi

Pasiunea pentru porumbei nu l-a împiedicat să își construiască și o carieră solidă în alt domeniu. Absolvent al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, specializarea Finanțe-Bănci, și al unui master în Management Financiar-Contabil la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Constantin a lucrat 13 ani în sistemul bancar. A învățat aici că disciplina, răbdarea și analiza riguroasă sunt valori la fel de importante ca și perseverența unui porumbel aflat pe drum lung.

„Disciplină, răbdare și pasiune — acestea sunt valorile care mă ghidează atât în viața profesională, cât și în cea personală”, subliniază sergentul major.

De la bancă la uniformă

Astăzi, purtând uniforma Jandarmeriei, Coman Constantin îmbină experiența profesională cu dăruirea pentru comunitate. Povestea sa este dovada că o pasiune nu trebuie să rămână un simplu hobby, ci poate deveni o forță care modelează caracterul și dă sens vieții.

„Nu contează cât de departe zboară porumbelul, ci cât de puternic este dorul său de a se întoarce acasă”, spune un vechi proverb columbofil pe care Constantin l-a transformat în motto personal.

Iar pentru el, „acasă” nu înseamnă doar voliera porumbeilor, ci și uniforma albastră a Jandarmeriei, locul unde a ales să-și pună în slujba comunității aceeași perseverență și aceeași dragoste cu care, de mic copil, urmărea zborul păsărilor spre orizont.