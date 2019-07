O tânără băcăuancă s-a lansat în lumea muzicii și de curând a lansat și un videoclip cu foarte mare priză la public. Este vorba despre Andreea Hodorogea, cu numele de scenă Nivo, care astăzi ne prezintă povestea ei.

„Chiar din primele amintiri din copilărie mă regăsesc cântând, în special în fața oglinzii, înnebunită după trupa Andree. Nu prea ceream jucării. Preferam să primesc casete audio de Crăciun. La 5 ani am spus ferm convinsă că voiam să devin cântăreață și la serbările de la grădiniță voiam sa fiu în frunte. Am trăit în Italia de la vârsta de 7 ani și anul trecut m-am întors în România pentru a-mi dezvolta cariera muzicală. Vara, când mă întorceam la bunici în vacanță, organizam mini concerte pentru prietenii mei, în special pe la vârsta de 12 ani.

La 14 ani am avut primul meu concert la școală, în care am cântat o melodie alături de o colegă. La 15 ani am avut prima trupă cu care am rămas 8 ani. De la 15 la 22 ani am avut și patru trupe rock cu care făceam și live-uri și concerte, câștigând și premii. Membrii trupelor de obicei se ocupau de compunerea melodiilor și eu de scrisul versurilor. La 16 ani am decis că era momentul de a fi ajutată și am decis să iau lecții de canto care au durat trei ani. Așa am învătat cum să respir și cum să intonez corect.

După ce am terminat liceul am decis să merg la facultate și am studiat pentru trei ani la Facultatea de Patrimoniu Cultural din Veneția, perioadă în care m-am îndepărtat de muzică. Apoi am revenit timid în muzică, am încercat să îmi scriu melodii cu ajutorul unor muzicieni, prieteni de ai mei, dar nu a mers cum trebuie pentru că nu înțelegeau sound-ul pe care eu mi-l doream. Anul trecut am decis că era timpul să scot o melodie, să ies în evidență.

Atunci m-am pus serios pe căutat pe cineva care să mă ajute cu un beat. După achiziționarea lui de la un producător, timp de două luni am scris versuri pentru a crea ceva cât mai interesant. Am înregistrat melodia la un studiou destul de cunoscut în zona în care locuiam în Italia, «Teatro delle Voci», după care a trebuit să-mi aleg un nume de scenă. După lungi căutări am ales NIVO, pentru că este scurt și cred că mi se potrivește. Cuvântul provine din limba rusă și l-am creat cu un joc de litere. Semnificația acestui cuvânt este «războinică» și mă reprezintă pentru că nu mă dau ușor bătută chiar dacă de multe ori găsesc doar uși închise.

Între timp m-am gândit că era bine să am un debut complet, așa că l-am contactat pe Ionuț Trandafir, un videomaker la care apelează cei mai mari artiști din România, iar de producție s-a ocupat Luca’s Art Film. De curând am terminat ultimul meu single, «Vraja», o piesă care are parte de un videoclip special pe care îl puteți viziona pe youtube. Clipul a fost făcut în București într-o clădire veche care, în părerea videomaker-ului, se îmbină perfect cu liniile piesei.

Melodia vorbește despre relația mea cu muzica, dar fiecare dintre noi se poate regăsi în versurile acestui cântec. Vor urma și alte piese, la care am început să lucrez deja și vizez și câteva colaborări.”