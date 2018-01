Băcăuanii pasionați de natură, pescuit recreativ, cunoașterea zonelor cu potențial turisitc și de agrement din zonă se vor putea pune la curent cu astfel de aspecte prin intermediul publicației ”Natura Bacău” pe care membrii Centrului Regional de Ecologie (CRE) Bacău au lansat-o vineri seară, 12 ianuarie. Semnalarea apariției revistei a avut loc în cadrul întâlnirii dintre CRE și membrii pescari ai organizației, desfășurată în amfiteatrul Colegiului Național ”Ferdinand I” din municipiu. Întâlnirea, la care a fost invitat și reprezentantul județului Bacău al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură – Serviciul Regional Moldova, inspector piscicol Nicolae Vega, a avut ca scop prezentarea şi discutarea condițiior de practicare a pescuitului pentru anul în curs pe lacurile din Bacău. De asemenea, au fost abordate teme precum combaterea braconajului piscicol, populări, zone de responsabilitate, pescuit comercial, curățenie, taxe etc., reprezentantul ANPA fiind ”somat” în repetate rânduri să dea informații și să răspundă pescarilor unor întrebări din domeniu. Acesta a salutat apariția revistei Natura Bacău – revistă despre pescuit, educație și viață în lunca Siretului, publicație trimestrială în opt pagini color, cu articole redactate de voluntarii CRE Bacău și care se va distribui prin intermediul organizației, pentru o donație de 5 lei. Revista, au explicat reprezentanții CRE Bacău vine în completarea comunicării cu persoanele interesate, din mediul online. ”Necesitatea acestui demers pleacă de la dorința de a arăta locuri frumoase, de a promova activitățile recreative în natură și de a informa cât mai corect pe toți cei interesați de pescuit și natură”, a spus Gabriel Grițcu, CRE Bacău. Primul număr al revistei conține articole interesante despre activitatea de custodie a CRE Bacău asupra ariei naturale protejate ”Lacurile de acumulare Buhuși – Bacău – Berești”, condițiile de pescuit recreativ pe zonele administrate de CRE, fotografia de natură și birwatching, activități și proiecte desfășurate de CRE etc. 5 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.