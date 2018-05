Viotur este o firmă de transport persoane efectuează servicii de transport persoane intern. În aceast timp am reuşit să ajungem una dintre cele mai importante şi căutate companii de transport persoane din Romania .Vasta experienţă în domeniul transportului de persoane, colectivul de profesionişti şi tarifele practicate ne recomandă ca primă alegere în domeniul serviciilor de transport de persoane.În preţul biletului sunt incluse bagaje de cala şi bagaje de mână. Bagajele suplimentare sunt admise numai în limita spaţiului disponibil în autocar.

Viotur este o firmă de transport persoane este o societate destinată transportului intern de călători. Datorită condițiilor de transport, calității serviciilor si a profesionalismului oferit pentru a călători și a îmbunătățirii constante a ofertei, Firma de transport persoane este clasată printre primele societăți din țară în activitatea în acest domeniu, și a obținut numeroase premii importante.

Fiecare călător care urcă în mijloacele noastre de transport este tratat ca un oaspete și, în permanență, căutăm să oferim oaspeților noștri cât mai mult. Pasagerii noștri sunt asigurați că vor ajunge la destinație în timpul cel mai scurt, în condiții de comfort și siguranță deplină.Firma de transport persoane oferă spre inchiriere, prin agenții de turism interesate, sau grupuri organizate, autocare și microbuze, pe rutele solicitate.Firma de transport persoane se numara printre companiile de transport persoane din Romania acoperind, in prezent, cele mai importante trasee pe rute in conditii de maxima siguranta, rapid si la preturi competitive.

In topul transportului – acolo veți găsi firma noastra de transport persoane Viotur. Flota și birourile noastre sunt echipate cu cea mai recentă tehnologie inteligentă, menită să îmbunătățească experiența pasagerilor, să ne îmbunătățească eficiența și să țină clienții conectați la o multitudine de date în timp real care conduc întoarcerea.De la vehiculele noastre de înaltă tehnologie până la operațiunile noastre extrem de eficiente, îmbrățișăm și folosind cele mai noi inovații pentru a aduce valoare clienților și pasagerilor noștri. Și suntem în continuă evoluție !

Apelati la noi cu incredere pentru orice fel de calatorii. Oferim solutii multiple pentru grupurile mici si mari de persoane. Ne putem adapta cu usurinta oricarui grup, asigurandu-ne ca putem face fata oriacrei cereri.

Firma de transport persoane Viotur va ajuta sa va bucurati de mai mult timp petrecut cu cei dragi, datorita seriozitatii, promptitudini, serviciilor calitative pe care le ofera ! Oferim servicii de transport persoane in Germania, Italia, Anglia. Avem o experienta de peste 10 ani in transportul de persoane, alegandu-ne pe noi vei alege experienta si propmtitudinea noastra in a va procura cele mai bune bilete pentru transport persoane Germania ! Calitatea si serozitatea serviciilor oferite sunt atu-ul nostru principal, principala noastra grija consta in urmarirea si satisfacerea exigentelor tuturor clientilor.