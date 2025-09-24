Viitorii piloți ai României își croiesc drumul la Baza 95 Aeriană din Bacău

La Baza 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu” din Bacău, cerul nu este doar un spațiu liber deasupra pământului, ci un teren de pregătire intensă pentru viitorii piloți de vânătoare ai României și NATO. Aici, tinerii își duc mai departe visul de a zbura, sub atenta îndrumare a piloților instructori, adevărați mentori ai carierei de succes în aviație.

Baza 95 Aeriană este locul în care se dezvăluie secretele luptei aeriene. Zborurile se succed, cunoștințele se acumulează, iar stresul examenelor și al exercițiilor practice devine un element al formării profesionale. În tot acest proces, piloții instructori sunt aproape de elevii lor, ghidându-i cu experiența și răbdarea lor. Tinerețea unora dintre instructori nu este un impediment; dimpotrivă, metodele pedagogice și energia lor constituie atuuri valoroase, scrie Agenția Media a Armatei.

Locotenent-comandorul Cosmin Găman este unul dintre acești mentori. Născut la Iași și crescut în Comănești, el a absolvit Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” și de aproape un deceniu își desfășoară activitatea la Bacău. Cu aproximativ 950 de ore de zbor, dintre care peste 900 pe IAR-99 Șoim, Cosmin Găman a ajuns să transforme visul de a zbura într-o misiune de a-i învăța pe alții să zboare și să lupte în aer.

„A fi instructor este o meserie mai specială! Degeaba citești, înveți, dacă la un moment dat nu îți arată cineva despre ce e vorba. Meseria de instructor înseamnă să ai ceva în plus și … se cam fură!”, afirmă locotenent-comandorul Găman.

Pentru el, a fi instructor presupune mai mult decât transmiterea cunoștințelor: este rolul de „frate mai mare” când este nevoie de sprijin și de părinte exigent când se oferă feedback. „A fi instructor ar trebui să vină, oarecum, natural. Se învață, se pune în practică și se dezvoltă, dar cred că e și o chestie care cumva vine de la sine. Este o datorie să dai mai departe ce ai învățat”, adaugă el.

Căpitanul Iulian Frigură este un alt exemplu de dedicare. Crescut în atmosfera Bazei 95 Aeriană, unde tatăl său a lucrat ca controlor de trafic aerian, pasiunea pentru aviație i-a fost insuflată de mic. Absolvent al Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” promoția 2018 și masterand acolo, a acumulat peste 570 de ore de zbor, dintre care aproximativ 370 pe IAR-99 Șoim. La 28 de ani, devenea instructor, pregătind cu responsabilitate următoarele generații de piloți.

„Îmi doresc să fiu instructorul pe care îl poți întreba orice atunci când ai o nelămurire și să rămân în amintirea lor pentru ce am făcut împreună”, spune căpitanul Frigură. Primul zbor în calitate de instructor a fost încărcat de emoție, fiind mult mai intens decât orice experiență anterioară. „Sunt foarte norocos că fac această meserie și nu simt în nicio zi greutatea că trebuie să vin la muncă. A fi instructor de zbor este o mare responsabilitate, dar și o satisfacție enormă să vezi că ai reușit să înveți pe cineva să se ridice la un nivel superior de pregătire”, afirmă el.

La Baza 95 Aeriană, viitorii piloți români de F-16 primesc astfel fundația solidă pentru a deveni adevărați apărători ai cerului României și NATO. Și, datorită efortului neobosit al instructorilor ca locotenent-comandor Cosmin Găman și căpitan Iulian Frigură, aceștia învață să transforme visul de a zbura într-o carieră de excepție.