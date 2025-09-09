VIDEO: Șofer reținut după ce a provocat un accident în Gioseni și a fugit de la locul faptei

Un bărbat de 50 de ani din comuna Pâncești a fost identificat și reținut de polițiștii Biroului Rutier Bacău, după ce a provocat un accident de circulație și a părăsit locul faptei. Incidentul s-a petrecut pe 8 septembrie, în jurul orei 19.00, pe drumul județean 252B, în comuna Gioseni.

Din primele cercetări a rezultat că un tânăr de 15 ani, aflat pe bicicletă, a fost acroșat de un autoturism al cărui șofer a dispărut imediat după impact. Victima a fost rănită și transportată la spital, unde a necesitat internare.

În urma verificărilor, polițiștii au reușit să identifice autoturismul și conducătorul acestuia. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul a prezentat o alcoolemie de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost dus la spital pentru prelevarea de probe biologice.

Cazul este anchetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.

Față de șofer, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Autoritățile reamintesc conducătorilor auto să nu se urce la volan sub influența alcoolului și să nu pună în pericol viața celorlalți participanți la trafic.