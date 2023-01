Viceprimarul Cristian Ghingheș, exclus a treia oară din USR

Viceprimarul Cristian Ghingheș a anunțat că a fost exclus din USR pentru a treia oară.

„E 11 noaptea, dar la USR Bacău se lucrează. Tocmai mi s-a comunicat că am fost exclus din partid pentru cea de-a treia oară. Motivul, același ca la precedentele două decizii: am prejudiciat «imaginea și prestigiul USR»”, a scris Cristian Ghingheş pe pagina sa de Facebook.

Ghingheș a spus că va ataca decizia la Comisia de Arbitraj.

„În mare, face parte din campania de înlăturare pe care primarul Stanciu-Viziteu, de altfel președinte USR Bacău, a început-o la doar câteva luni de la începerea mandatului, când a făcut înțelegerea cu fostul primar de la Pro România.

Atunci mi-a cerut demisia ca să își pună Pro România viceprimar, în ciuda protocolului electoral în baza căruia am și fost ales viceprimar, eu am refuzat, inclusiv Dan Barna m-a contactat de câteva ori în acest sens, promițându-mi la schimb funcții în Guvernul României, am și avut vreo două poziții publice privind necesitatea acordării burselor pentru elevi și uite așa m-am trezit în conflict cu primarul.

În toamna anului 2021 mi-a retras atribuțiile de viceprimar, m-a dat afară din primărie și mi-a mutat biroul undeva la marginea orașului, iar ulterior a instrumentalizat la nivelul partidului niște sesizări care s-au transformat în excluderi”, a declarat Cristian Ghingheș pentru PS News.