Dacă acum câteva zile scriam că în urma ultimei testări anti-Covid efectuată de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău la Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău focarul de Covid s-a stins (în urmă cu o lună și jumătate au fost depistați „pozitiv” 9 beneficiari și 5 membri ai personalului), astăzi aflăm că în căminul bunicilor viața, încet, încet, revine la normal.

„Am relaxat un pic măsurile, pentru că m-am documentat și am aflat că în special persoanele vârstnice care sunt afectate psihologic sunt mai slabe în fața coronavirusului, și am ajuns la concluzia că dacă psihicul este dărâmat, imunitatea scade considerabil, lucru pe care l-am observat în rândul beneficiarilor noștri”, a explicat Magda Dimofte, directorul Căminului de Bătrâni Bacău care a precizat că odată cu ultima testare în urma căreia atât beneficiarii cât și personalul au ieșit „negativ”, a decis această relaxare tocmai pentru a mai ridica moralul tuturor. În acest sens, beneficiarii au primit dreptul de a servi masa în sala de mese, la plimbare în curtea căminului (cu măscuța-n.r.) sau la scurte ieșiri pentru rezolvarea unor probleme personale. Mai mult decât atât, bunicii vor avea o surpriză de Ziua Pensionarului, care va fi sărbătorită pe 1 octombrie. „Bunicii vor primi câte un pahar de șampanie și câte o prăjiturică, apoi voi vorbi cu preotul, care foarte bine echipat va ține o slujbă pentru că va fi și sărbătoare, Acoperământul Maicii Domnului. Și aceste activități religioase le-au ținut moralul ridicat în aceste șapte luni de criză”, a precizat șefa căminului.

În altă ordine de idei, viața merge mai depare, iar pe perioadă de toamnă se lucrează la aprovizionarea cămarei în vederea sosirii sezonului rece. Astfel, deja s-a finalizat de pus zarzavatul, urmând să intre la butoaie murăturile și varza. Dar, cel mai important aspect este faptul că în această perioadă sunt locuri libere în cămin. Acestea se datorează faptului că o parte din beneficiari au fost externați la cererea aparținătorilor, dar și în urma decesului câtorva vârstnici, decese care nu au avut legături cu criza de coronavirus, după cum a precizat Magda Dimofte. „Acum avem 177 de beneficiari iar capacitatea noastră este de 210 locuri”, a mai declarat directoarea Căminului de Bătrâni care a precizat că în această săptămâna va avea loc o discuție cu Direcția de Asistență Socială pentru întrunirea unei comisii de internare.

Pe perioada cât a existat focarul de coronavirus în cămin, DSP a interzis internarea vârstnicilor în această unitate. În momentul de față sunt câteva cereri, dar tot mai sunt locuri libere, mai exact 33, atât pentru persoane dependente, semidependente și independente. „Noi ne-am luat marja de siguranță pentru aceste internări, și chiar înainte de focar am avut trei internări, care au avut dosare aprobate, dar nu i-am primit fără testare PCR. Și în acest moment, este foarte bine de știut, nu-i internăm pe bunici fără test”, a mai spus Magda Dimofte care a povestit câte eforturi au depus în perioada cât căminul a figurat în focar: „Am spălat pereții cu igienol, am achiziționat și am pus lămpi UV în fiecare cameră și pe holuri, am spălat pereții de afară cu clor iar aleile, cu detergent. S-a muncit foarte mult.”

Următoarea testare a bunicilor, dar și a personalului căminului va fi efectuată săptămâna viitoare de către specialiștii DSP.