Vești bune pentru sănătatea băcăuanilor: Pavilionul municipal al SJU Bacău va fi finanțat prin Programul Sănătate

Europarlamentarul Dragoș Benea a anunțat o veste importantă pentru sistemul medical băcăuan: Pavilionul municipal al Spitalului Județean de Urgență Bacău (fostul Spital Municipal, desființat în perioada guvernului Orban) va beneficia de finanțare prin Programul Sănătate, gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Anunțul a fost făcut în contextul discuțiilor privind viitorul cadru bugetar multianual al Uniunii Europene (2028–2034), la Bruxelles. Dragoș Benea a transmis că decizia ministrului Alexandru Rogobete, care a „descâlcit ițele” proiectelor de investiții medicale, reprezintă o garanție că lucrările de la pavilionul municipal vor continua fără blocaje.

„Trecerea la finanțare cu fonduri europene prin Programul Sănătate este garanția că acest obiectiv medical crucial pentru municipiul Bacău va avea asigurată resursa financiară, iar lucrările se vor derula fără impedimente”, a declarat europarlamentarul.

Benea a reamintit că fostul Spital Municipal, deși desființat printr-o hotărâre de guvern în perioada Orban, fusese inclus „pe ultima sută de metri” în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) doar cu o secție de arși fără proiect concret, descrisă de acesta drept „o fantasmă pe Facebook”.

În prezent, contractul de execuție pentru pavilionul municipal este deja semnat, iar prin noul mecanism de finanțare europeană, autoritățile locale se așteaptă ca lucrările să progreseze constant, oferind municipiului Bacău o infrastructură medicală modernă și complet funcțională.