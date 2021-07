Am trecut bine de mijlocul verii dar gândurile ne stau tot la vacanță, fie că am fost plecați sau abia urmează să mergem. Sigur, și în materie de vacanțe există preferințe. Numai că, și din cauza crizei sanitare, preferințele au avut de suferit unele modificări. Totuși, care sunt preferințele băcăuanilor pentru această vară?

Incontestabil, marea este regina preferințelor. Și muntele atrage, dar ceva mai puțin și mai ales pentru variante de relaxare de weekend. Până la aflarea preferințelor concitadinilor noștri în materie de vacanțe pentru acest an, să facem o scurtă radiografie a ultimului weekend de la mare, care, se spune că a fost cel mai aglomerat din ultimii doi ani de pe litoralul românesc. Și începutul acestei săptămâni a fost unul aglomerat, plajele fiind ticsite de prosoape și cearceafuri, fiind o adevărată provocare găsirea unui petec liber de nisip. Conform unui consultant în turism, weekendul trecut nu mai puțin de 400.000 de români au fost pe litoral, fiind luați în calcul pe lângă cei care au stat la hotel și cei care au fost cazați în locuințe și spații rezidențiale închiriate.

Interesant este că, conform unor declarații ale reprezentanților ANAT făcute în presa națională, multe dintre hotelurile de la mare au grad de ocupare de 100%. Potrivit acestora, Costineștiul este una dintre cele mai aglomerate stațiuni, alături de Mamaia, Eforie Nord și Vama Veche.

Revenind la ale noastre, pentru a afla care au fost deciziile băcăuanilor de până acum, în această vară, și ce trend există în continuare pentru acest sezon, am solicitat câteva informații Melaniei Tunsu, managerul unei agenții de turism din Bacău care ne-a „lămurit” din start: „Din cauza prețurilor mari pe litoral, majoritatea băcăuanilor se reorientează pe Bulgaria.” O explicație simplă cu acoperire în piață. Știm prea bine câte discuții s-au iscat pe seama plajei lărgite de la Mamaia. Dar dincolo de asta, prețul face clar diferența. Pentru a fi limpede din acest punct de vedere, Melania Tunsu ne-a dat câteva exemple de cazare pe litoralul românesc. Pentru un sejur de 5 nopți, plătiți cam 800 de lei într-un hotel de două stele. Dacă ne gândim la trei stele, cu All Inclusiv, prețul ajunge la 3-4.000 de lei, iar pentru patru stele vorbim deja de 6-7.000 de lei. „Acestea sunt prețurile de acum, mai ales că suntem în vârf de sezon, când ne obligă cu all inclusiv, pentru că sunt multe hoteluri care au băgat obligativitate la all inclusiv”, a explicat reprezentanta agenției de turism care a precizat că în aceste condiții, băcăuanii s-au reorientat pe Bulgaria care este plină în acest moment. „În acest moment nu se mai găsesc disponibilități de azi pe mâine, o metodă practicată până de curând de turiștii noștri, asta și din cauza faptului că se merge la capacitate de 75%”, a declarat Melania Tunsu care ne-a oferit și câteva exemple de costuri pentru o vacanță în Bulgaria. Pentru un sejur de 5 nopți ajunge acum cam 5-600 de euro într-un hotel de patru stele cu all inclusiv. Calculele le faceți voi.

Revenind în țară, pe litoralul nostru, băcăuanii au cam început să fugă de Mamaia din cauza plajei. În aceste condiții, cele mai căutate stațiuni sunt Eforie și Venus, dar vine foarte bine din urmă Neptun acolo unde s-a mai renovat stațiunea și o parte din hoteluri. La vecinii de la sud de Dunăre, cea mai căutată stațiune este Nisipurile de Aur, pentru că are prețurile mai mici. Inconvenientul de la Golden Sands ar fi că hotelurile nu oferă șezlonguri la plajă, dar prețul acestora e mult mai mic decât la Mamaia. Tot la bulgari sunt multe solicitări la Albena, acolo unde sunt facilități consistente pe plajă.

Și alte itinerarii…

O altă destinație preferată de băcăuani este Turcia, mai ales că sunt curse aeriene directe de pe aeroportul din Bacău. „Este adevărat că și în Turcia au crescut tarifele din cauza pandemiei și al gradului mai scăzut de ocupare, de 75%. Depinde și de politica hotelului. Și mai e de luat în considerare și mărimea restaurantului. Cu cât restaurantele sunt mai mari, cu atât pot primi mai mulți turiști”, a explicat Melania Tunsu.

Probabil asta e mai puțin important pentru noi, primordial fiind prețul. Trebuie știut că în Turcia sunt mai multe categorii de hoteluri. De cinci stele cu servicii de patru, hoteluri de cinci stele standard și cinci stele lux. Evident, aici există diferențe de prețuri dar și diferențe de servicii care sunt mari. Ca tarife, la un hotel de buget în Turcia puteți achiziționa un sejur cu prețuri între 1.300 și 1.500 de euro, un sejur „middle” poate fi de 1.700-1.800 de euro iar dacă vorbim de „high class” se trece peste 2.000. Atenție însă, pentru cei care doresc o vacanță în Turcia trebuie să știe că le trebuie un test PCR sau să fie vaccinați. Condițiile sunt impuse pentru „la dus”, la întoarcere, deocamdată, nefiind nevoie de astfel de documente.

Condiții similare sunt și pentru o altă destinație iubită de băcăuani, și ne referim aici la Grecia. Numai că, Grecia trecând în zona galbenă, la întoarcere sunt impuse anumite situații. Ori faceți test în Grecia, înainte de a intra în țară și în cazul în care este negativ nu se intră în carantină, ori intrați în țară fără testare și automat în carantină, dar în urma unui test negativ se iese imediat din această stare.

Alte destinații sunt mai afectate, cum ar fi Spania, Portugalia sau Cipru, care au intrat în zona roșie.

„Problema nu este pentru ei când te duci ci pentru noi când te întorci. Când te duci se călătorește ori pe bază de vaccin ori cu test, iar la retur, cei care sunt vaccinați nu stau în carantină, chiar dacă e pe roșu destinația, iar ceilalți trebuie să stea obligatoriu în carantină 10 zile, dar în a opta zi au posibilitatea să facă testul și să iasă din carantină”, a explicat reprezentanta agenției de turism băcăuane.

Dacă ar fi să privim în perspectivă, am aflat că deja au apărut tarifele pe alte destinații exotice pentru sezonul toamnă-iarnă, cum ar fi Maldive, Republica Dominicană, Mauritius și chiar Mexic, destinații care deja au cereri și chiar înscrieri din partea băcăuanilor.

Și pentru ca acest tablou să fie complet, să nu uităm de variantele Egipt, care în continuare se bucură de aprecierile românilor dar și Tunisia care are deja căutare. Despre condiții, începem să le spunem că de acum sunt normale, deplasare având loc pe bază de vaccinare sau teste PCR.

La mare, la Nisipuri

În ceea ce mă privește, pot spune că și anul acesta am fost privilegiat și am avut, deja, trei întâlniri cu marea. Prima dată am fost în ultimul weekend din mai la Mamaia. Revederea cu marea a fost fabuloasă, deși nu a fost vreme de plajă sau îmbăiere. A doua oară am fost în Bulgaria, la Burgas, la un concurs de dans. Totul a fost pe repede-înainte, doar pentru două zile. Cazarea a fost la Sunny Beach, acolo unde ne-am bucurat și de o zi de plajă. Iar a treaia oară a fost mai cu noroc. Sătămâna trecută am petrecut-o la Nisipurile de Aur. Ce să zic? A fost foarte bine. Un hotel de patru stele cu all inclusiv. Sevicii super și, pentru că sunt român, trebuie să apreciez că aveau mâncare foarte bună. Și chiar dacă sunt român, am știut de fiecare dată să-mi pun în farfurie cât îmi trebuie, nu așa cum încă mai fac connaționalii noștri, cu farfurii pline după care le lasă în voia sorții.

În hotel, cred că în proporție de 70% dintre oaspeți eram din România. Ne și întrebam, mai în glumă, dacă nu cumva nu suntem la Mamaia. Dar sigur nu eram. De remarcat, cel puțin la hotelul la care am stat, amabilitatea personalului, lucru mai rar întâlnit pe la noi. Probabil că au fost bine instruiți și li s-a spus că noi, românii, suntem salvarea lor în această vară. Iar acest lucru s-a văzut limpede în stațiune sau pe plajă. Îi recunoști pe ai noștri de la distanță, după gesturi, după șlapi, sau când încep să…strige.

Am văzut și mulți băcăuani, unii dintre ei erau cazați în același hotel cu mine. În gașcă, mai multe familii, se cunoștea că se simt bine. Cel mai probabil doamnele erau colege de serviciu, și posibil într-o unitate medicală spitalicească, pentru că le-am auzit vorbind: „oare cine a mai rămas pe secție cât timp suntem noi la mare?”. Și domnii erau haioși și puși pe șotii. Dar la urma urmei, oamenii erau în vacanță.

Cu slipul pe dos…

Și ca să fie povestea toată, în ultima zi, înainte de plecare, am dat fuga să mai facem o baie în mare. Nu știu cum, din neatenție, mi-am luat slipul pe dos. Când m-am dezbrăcat pe plajă, o aud pe nevastă-mea în gura mare: „Tu ți-ai luat chiloții pe dos?”. În secunda următoare vreo 20 de perechi de ochi erau ațintiți pe slipul meu. Am încercat eu să mă duc în apă, să-i pun „pe față”, dar din cauza valurilor foarte mari n-am avut sorți de izbândă. Le-am întors cumva bata pe dos să nu se cunoască, dar… Când m-am resemnat, pe prosop, vine un tip către mine. „Te știu. Ești din Bacău. Ai lucrat pe la radio și televiziune. Am pus pariu cu nevastă-mea. Florin te cheamă, dar nu mai știu cum!” Dau noroc cu omul, îi spun că Ștefănescu, iar el, în gura mare strigă la nevastă-sa: „Ți-am zis eu? Ștefănescu îl cheamă!” Și uite așa, am ajuns să știe toată lumea, că ăla cu chiloții pe dos de la plaja din Nisipurile de Aur, în Bulgaria, era Ștefănescu din Bacău. J