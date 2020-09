Localnici din Lipova au consumat apă dintr-o fântână publică, fără să știe că aceasta este contaminată. Problemele au apărut după ce un localnic a sesizat că, în apa scoasă din fâtână, pluteau mulți viermi. Autoritățile, în loc să rezolve problema, indică faptul că sursa de apă nu este una publică.

Radu Carare este un tânăr din comuna Lipova, cu soție și un copil de nici doi ani, care, dintotdeauna, consumă apă dintr-un puț din apropierea casei, De altfel, aceasta este singura sursă de apă pe o distanță de sute de metri. De aici, se alimentau mai multe familii, însă fără a ști niciuna că, de aproape două luni, apa a fost compromisă de un necunoscut care a aruncat în fântână cadavre de animale.

Alarmat, săteanul, primul care a observat această situație, a anunțat vecinii, pentru a-i avertiza în privința riscului evident din apă. „Acum vreo lună, cred, am găsit în fântână un misteț mort, iar după vreo două săptămâni, din nou, un câine, aruncat, probabil, intenționat de cineva.

Mistrețul cred că era mort de mai mult timp, pentru că deja avea viermi. Gândiți-vă că au băut apa asta infectată o mulțime de oameni, pentru că e singura sursă de pe toată strada. Eu am un copil de aproape 2 ani și mi-e și frică să mă gândesc că a consumat și el apă din asta. Am rânit-o, împreună cu niște consăteni, dar nu știu dacă mai este bună pentru băut”, spune Radu Carare, localnic din Lipova.

Autoritățile se spală pe mâni cu dosarul apei infestate

Următoarele au fost sesizate autoritățile – primăria, Direcția Sanitară Veterinară (fiind „implicat” un animal sălbatic), Direcția de Sănătate Publică (DSP), Inspectoratul Județean de Poliție (fiind vorba de o faptă care ar fi putut pune în pericol sănătatea și viața oamenilor).

Din păcate, toate instituțiile sesizate au încercat să se spele pe mâini cu dosarul apei din Lipova, cu excepția primăriei, singura care a făcut ceva pentru a minimiza eventualele consecințe, plasând în fântână câteva comprimate solubile de clor.

„Prima dată, am fost cu băieții și am scos mistrețul, aflat deja în stare de putrefacție. Era băgat într-o pungă de nailon. Am scos apa, am pus tablete de Biclosol, am mai rânit, pentru ca, la două săptămâni, să-mi spună că au găsit și un câine. Cei de la ISU au zis că nu e treaba lor să intervină, așa că ne-am descurcat noi. Au venit și de la DVS care au zis, la fel, că nu e de competența lor. Am luat probe de apă și le-am trimis la DSP.

Așteptăm să vedem care vor fi rezultatele”, ne-a declarat primarul Costel Baciu. Așadar, Direcția Sanitară Veterinară plasează cazul Direcției de Sănătate Publică, deși în caz este implicat un animal sălbatic. La solicitarea făcută de „Deșteptarea”, reprezentanții DSP au transmis că „fântâna respectivă nu face parte din sursele publice de apă aflate în evidența primăriei.

Urmare sesizărilor, au fost efectuate lucrări de curățare/dezinfecție a fântânii, au fost recoltate probe de apă, iar, până la aflarea rezultatelor, a fost informată populația privind calitatea apei prin afișarea avertismentului «APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT». La data verificărilor, fântâna era nefuncțională, nefiind prevăzută cu mijloace de scos apa”. Curios, însă, că pe cadrul fântânii, stă permanent o cană pentru băut, localnicii folosind alte mijloace pentru a scoate apa din puț.

Necunoscutul care „otrăvește” apa circulă nestingherit

La rândul lor, reprezentanții Poliției, în afară de amenințarea cu amenda a tânărului care a făcut sesizarea „dacă la fața locului nu este vreun câine”, nu au luat nicio măsură și nici nu au răspuns solictării făcute de cotidianul nostru.

Suspiciunile se îndreaptă către un localnic cu antecedente penale, fiind implicat, în trecut, în mutilarea unor cai din localitate. Până autoritățile își vor face datoria, cu simț de răspundere, localnicii din Lipva vor fi nevoiți să trăiască cu amenințarea „otrăvirii” apelor, dar și cu existența unui individ neidentificat care, oricând, ar putea acționa în aceeași manieră iresponsabilă.