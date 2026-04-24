Karate/ Campionatul European SKDUN: Știința Bacău, 47 de medalii continentale pentru România!

Bilanț impresionant reușit de cei 11 karateka ai Științei Bacău ce au reprezentat România la Campionatul European SKDUN (centuri maro și negre) derulat recent în Ungaria, la Eger. La întrecerile continentale ce au reunit la probele de kata și kumite, individual și pe echipe aproximativ o mie de competitori din 22 de țări, băcăuanii antrenați de Adrian Loghin au adus sub tricolor nu mai puțin de 47 de medalii! Dintre acestea, 18 sunt de aur, 18 de argint și 11 de bronz.

„Sunt rezultate foarte bune și îi felicit pe toți cei 11 sportivi selectați la lotul național pentru munca și dăruirea lor. De asemenea, felicit părinții pentru susținerea și îndrumarea copiilor pe acest drum frumos al sportului de performanță. Sunt bucuros nu numai pentru faptul că toți sportivii noștri au iurcat pe podium, unii dintre ei dominându-și clar categoria, ci și pentru că nu ne-am confruntat cu accidentări.

Țin să mulțumesc sponsorului SC Aerostar care ne-a susținut în deplasarea pe care am efectuat-o la aceste Europene și care este aproape de noi an de an. Totodată, vreau să mulțumesc și domnului Vasile Păun de la hotelul Helen pentru întreg sprijinul acordat”, a declarat antrenorul emerit al CS Știința Bacău, Adrian Loghin.

Medaliații Științei la Europenele din Ungaria

Vlad Constantin Pește: locul 1 kumite individual ippon shobu seniori masculin Open, locul 2 kumite echipe seniori mixt, locul 3 kumite echipe seniori masculin.

Bianca Dumitru: locul 1 kumite indiv. ippon shobu seniori feminin Open, locul 1 kumite indiv. ippon shobu seniori fem.-58 kg, locul 1 kumite indiv. sanbon shobu seniori fem. -58 kg, locul 1 kata echipe seniori fem. 3-kyu Dan, locul 2 kata indiv. seniori fem. Dan, locul 2 kumite echipe seniori mixt, locul 3 kumite echipe seniori fem.

Robert Andrei Cicu: locul 1 kumite indiv. ippon shobu tineret masc. -78 kg, locul 1 kumite indiv. sanbon shobu tineret masc. -78 kg, locul 2 kumite indiv. ippon shobu tineret masc. Open, locul 2 kata echipe juniori 16-20 ani masc. 3 kyu-Dan, locul 2 kumite echipe jun. 16-20 ani masc. Open, locul 2 kumite echipe jun. 16-20 ani mixt.

Andrei Alexandru Radu: locul 1 kumite indiv. ippon shobu juniori 16-17 ani masc. -60 kg, locul 2 kata indiv. jun. 16-17 ani masc. 3-1 kyu, locul 2 kata echipe jun. 16-20 ani masc. 3 kyu-Dan, locul 3 kumite echipe jun. 16-20 ani mixt, locul 3 kumite indiv. sanbon shobu jun. 16-17 ani masc. -60 kg.

Darius Neagu: locul 2 kumite indiv. sanbon shobu jun. 16-17 ani masc. -68 kg, locul 3 kumite indiv. ippon shobu jun. 16-17 ani masc. -68 kg, locul 3 kumite echipe jun. 16-20 ani mixt.

Daniel Alexandru Georgescu: locul 1 kata indiv. jun. 16-17 ani masc 3-1 kyu, locul 2 kata echipe jun. 16-20 ani masc. 3 kyu- Dan.

Ana Maria Niculae: locul 2 kumite indiv. ippon shobu jun. 16-17 ani fem +58 kg, locul 2 kumite echipe jun. 16-20 ani Open, locul 3 kumite indiv. sanbon shobu jun. fem. +58 kg.

Alexandra Măiță: locul 2 kumite echipe jun. 16-20 ani fem. Open.

Elena Beatrice Dumitru: locul 1 kata indiv. cadeți fem. Dan, locul 1 kumite echipe cadeți fem. Open, locul 2 kata echipe cadeți fem. 3- kyu Dan, locul 3 kumite indiv. ippon shobu cadeți fem. Open, locul 3 kumite echipe cadeți mixt.

Ștefan Crăcea: locul 1 kumite indiv. sanbon shobu cadeți masc. -70 kg, locul 1 kata indiv. cadeți masc. Dan, locul 1 kumite echipe cadeți mixt, locul 1 kata echipe cadeți masc. 3 kyu -Dan, locul 1 kata echipe cadeți mixt 3-kyu Dan, locul 3 kumite indiv. ippon shobu cadeți masc. -70 kg.

Maria Livia Dabu: locul 1 kata indiv. cadeți fem. 3-1 kyu, locul 1 kumite echipe cadeți mixt, locul 2 kumite indiv. sanbon shobu cadeți fem. +55 kg, locul 2 kumite echipe cadeți fem. Open, locul 2 kata echipe cadeți fem. 3 kyu- Dan, locul 3 kumite indiv. ippon shobu cadeți fem. Open.