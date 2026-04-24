Ministerul Sănătății aprobă înființarea specialității de endocrinologie la Spitalul din Buhuși

Ministerul Sănătății a aprobat înființarea specialității de endocrinologie la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși, o decizie care ar putea îmbunătăți accesul pacienților la servicii medicale de specialitate în zona Buhuși și localitățile învecinate.

Potrivit reprezentanților unității medicale, introducerea acestei specialități va reduce necesitatea deplasărilor pacienților către alte centre medicale pentru diagnostic și tratament în domeniul afecțiunilor endocrine.

Noua specialitate ar urma să permită acces mai rapid la consultații și investigații, contribuind totodată la atragerea de pacienți din alte zone ale județului și din regiune.

„Pentru mulți pacienți cu afecțiuni endocrine, acest lucru înseamnă timp câștigat, stres redus și șanse mai bune pentru sănătate”, au transmis reprezentanții spitalului.

Conducerea unității medicale a precizat că, în perioada următoare, vor fi parcurși pașii administrativi și organizaționali necesari pentru ca specialitatea de endocrinologie să devină funcțională în cel mai scurt timp.

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși deservește pacienți din nordul județului Bacău și din localitățile limitrofe, fiind una dintre unitățile medicale importante pentru comunitatea din zonă.