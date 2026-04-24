Permisul auto categoria B ar putea include din nou proba de poligon

Cei care doresc să obțină permisul de conducere pentru categoria B ar putea fi nevoiți, în viitor, să susțină o probă practică mai complexă decât cea actuală. Un proiect de lege aflat în dezbaterea senatorilor propune reintroducerea unei etape de conducere în poligon, pe lângă proba de traseu desfășurată pe drumurile publice.

Măsura ar reprezenta o revenire la un sistem utilizat în trecut. Proba de poligon a făcut parte din examenul pentru obținerea permisului auto până în urmă cu aproximativ 30 de ani, când a fost eliminată din procedura de examinare.

Două etape pentru examenul practic

Potrivit proiectului legislativ, examenul practic pentru categoria B ar urma să fie structurat în două etape distincte:

Proba tehnică în poligon , unde vor fi verificate abilitățile de bază ale candidatului în manevrarea autovehiculului în condiții controlate;

, unde vor fi verificate abilitățile de bază ale candidatului în manevrarea autovehiculului în condiții controlate; Proba de conducere pe drumurile publice, cunoscută drept „traseul”, care rămâne etapa finală a examinării.

Candidații vor trebui să promoveze mai întâi testul din poligon pentru a putea participa la proba din trafic. Conform propunerii, trecerea acestei etape devine o condiție obligatorie pentru accesul la examenul pe drumurile publice.

Ce manevre ar putea fi testate

Regulamentul exact de organizare a probei tehnice va fi stabilit ulterior, însă proiectul de lege menționează câteva manevre minime care ar trebui evaluate. Printre acestea se numără:

plecarea din rampă;

deplasarea în marșarier;

parcarea laterală;

întoarcerea într-un spațiu limitat.

Scopul acestei etape este verificarea controlului asupra vehiculului înainte ca viitorii șoferi să fie evaluați în trafic real.

Argumentele inițiatorilor

Inițiatorii proiectului susțin că reintroducerea probei de poligon ar putea avea efecte pozitive asupra siguranței rutiere. Printre beneficiile invocate se numără:

creșterea nivelului de pregătire al candidaților;

formarea unor reflexe preventive și a unui comportament responsabil în trafic încă din perioada instruirii;

mai multă rigoare în procesul de obținere a permisului;

reducerea accidentelor provocate de șoferi tineri sau insuficient pregătiți.

În opinia susținătorilor măsurii, evaluarea abilităților tehnice într-un mediu controlat ar putea elimina situațiile în care permisul este obținut cu o experiență practică minimă.

Când ar putea intra în vigoare schimbarea

Deocamdată, modificarea este doar o propunere legislativă aflată în analiza Parlamentului. Pentru a deveni aplicabilă, inițiativa trebuie să fie adoptată de legislativ, promulgată prin decret prezidențial și publicată ulterior în Monitorul Oficial.

Abia după parcurgerea acestor etape noile reguli ar putea fi introduse în Codul rutier și aplicate în procesul de examinare pentru permisul auto categoria B.