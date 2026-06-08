Pompierii băcăuani au intervenit la 169 de situații de urgență în trei zile. Zeci de misiuni pentru acordarea primului ajutor și stingerea incendiilor

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău au gestionat, în perioada 5 – 7 iunie 2026, un total de 169 de situații de urgență, intervenind pentru protejarea vieții, sănătății și bunurilor cetățenilor.

Potrivit bilanțului transmis de instituție, cele mai numeroase misiuni au fost cele pentru acordarea asistenței medicale de urgență, echipajele SMURD intervenind în 61 de cazuri.

De asemenea, pompierii au acționat pentru stingerea a cinci incendii și a două incendii de vegetație, au gestionat șase alte situații de urgență și au desfășurat opt misiuni de asistență a persoanelor.

În aceeași perioadă, salvatorii băcăuani au efectuat patru misiuni de recunoaștere, au fost întorși din drum la o intervenție și au înregistrat 20 de deplasări fără intervenție. Alte 62 de misiuni au vizat diverse situații operative aflate în competența inspectoratului.

Reprezentanții ISU Bacău atrag atenția că perioada actuală este caracterizată de fenomene de instabilitate atmosferică specifice sezonului cald, manifestate prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină.

În acest context, cetățenii sunt sfătuiți să urmărească avertizările meteorologice emise de autorități și să adopte măsuri de protecție pentru prevenirea situațiilor de risc.

Pompierii recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate de fenomene meteo severe, neadăpostirea sub copaci izolați sau stâlpi de electricitate, închiderea ferestrelor locuințelor și îndepărtarea obiectelor care pot fi luate de vânt de pe balcoane și terase.

Totodată, șoferii sunt sfătuiți să nu parcheze autovehiculele în apropierea copacilor sau a altor structuri care pot fi afectate de rafalele puternice, iar persoanele care observă cabluri electrice căzute la pământ trebuie să evite contactul cu acestea și să anunțe de urgență autoritățile competente.

Informații privind comportamentul în situații de urgență și măsurile de prevenire pot fi consultate pe platforma națională „Fii Pregătit” și în aplicația mobilă DSU, disponibile gratuit pentru public.