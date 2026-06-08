Constantin Popovici (CSM Bacău), bronz în Statele Unite ale Americii

Cea de-a doua etapă a Red Bull Cliff Diving World Series, cea mai mediatizată competiție a lumii la sărituri de la mare înălțime, l-a găsit pe pe Constantin Popovici acolo unde îi este locul. Și unde ne-a obișnuit de ani buni: pe podium.

Sâmbătă, la St. Petersburg, în Florida (Statele Unite ale Americii), sportivul în vârstă de 37 de ani antrenat de Adrian Gavriliu la CSM Bacău a încheiat competiția pe locul 3, cu 379.55 puncte. Costa a fost devansat de americanul James Lichtenstein, care și-a adjudecat „etapa de casă” cu 429,6 puncte și de britanicul Aidan Heslop, autorul unui punctaj de 403,2.

Reușita lui Costa Popovici, campion și vice-campion al Red Bull Cliff Diving World Series este cu atât mai notabilă, cu cât „CSMeul” nu este încă recuperat în totalitate după accidentarea serioasă suferită la picior la mijlocul lunii trecute.

„Acest bronz din Florida este cât un aur pentru Costel, mai ales în circumstanțele accidentării din luna mai. Nefiind recuperat în totalitate, el a avut o săritură ratată, iar punctajul obținut oglindește calitatea sa deosebită, mai ales în condițiile date. E un rezultat foarte bun, un rezultat de moral, de care Constantin Popovici avea nevoie în acest moment”, a declarat antrenorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu.

De subliniat că celălalt săritor român prezent la Red Bull Cliff Diving World Series, Cătălin Preda s-a situat al cincilea în etapa de la St. Petersburg, cu 374,25 puncte și că întrecerea feminină a înregistrat, la vârf, cea mai mică diferență consemnată vreodată într-o etapă a acestei competiții, săritoarea americană Kaylea Arnett impunându-se la un fir de păr în fața super-campioanei Rhiannan Iffland: 361,45 puncte față de 361,35! Cea de-a treia etapă a ediției actuale a Red Bull Cliff Diving World Series este programată pe 27 iunie, la Copenhaga, în Danemarca.