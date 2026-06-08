Cupa „Ciuntea Tenis Center” și-a desemnat câștigătorii

La finalul săptămânii trecute, terenurile bazei „ACS Tennis Challenge” au găzduit ediția din acest an a Cupei „Ciuntea Tenis Center”. Competiția băcăuană a fost rezervată următoarelor categorii de vârstă: 10 ani feminin și masculin, 14 ani feminin și masculin și Senioare.

10 ani fete, finala locurile 1-2 : Eva Valentina Rusu (Atia TC București)- Catinca Ana Rusu (Atia TC București) 4-0, 4-1. Locurile 3-4 : Ema Gabriela Lepădatu (CSM Roman)- Karina Anastasia Țarălungă (ACS Moldosport Bacău) 4-1, 1-4, 10-6.

10 ani băieți, finala locurile 1-2 : Iosif Manea (TC Tenis Club Vaslui)- Luca Țiganuc (CSM Roman) 4-0, 5-3.

14 ani feminin, clasament final : 1) Ana Maria Matei (Tema Sport Onești), 2) Raisa Zabolotnai (Giglio Iași), 3) Sofia Dal Farra (CSM Roman), 4) Teodora Aprofirei (ACS Moldosport).

14 ani masculin, clasament final : 1) Aron Andrei Chebac (Coreco Iași), 2) Andrei Alin Ghilogaș (CSM Onești), 3) Rareș Clapa (CSM Roman).