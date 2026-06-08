Lupte greco-romane: Dragoș Draga și Ionuț Mereuță, „CSMei” de argint

Turneul internațional U20 de lupte „Dumitru Pîrvulescu & Vasile Iorga” ce a reunit weekendul trecut, la Sala „Ioan Soter” din București, luptători din 20 de țări, a adus două noi medalii în contul CSM Bacău.

Ambele medalii sunt de argint și ambele au fost repurtate la greco-romane de Dragoș Draga și Ionuț Mereuță, luptători pregătiți de Irinel și Mihai Botez.

În limitele categoriei de greutate 55 kg, Dragoș Draga a avut un parcurs de excepție, care îi putea aduce aurul, însă o accidentare l-a împiedicat să lupte în finala mare, contra reprezentantului Turciei pe care îl învinsese anul trecut. Evoluție lăudabilă și pentru Ionuț Mereuță, care a urcat pe treapta a doua a podiumului la ctegoria 63 kg.

„Dragoș și Ionuț au dat dovadă de o formă foarte bună, care ne dă speranțe în vederea competițiilor importante din acest an”, a fost concluzia antrenorilor celor doi medaliați de la turneul „Dumitru Pîrvulescu & Vasile Iorga”.