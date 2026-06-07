Buciumi: Adolescent salvat de pompieri după ce a rămas izolat pe malul opus al unui pârâu

Pompierii militari băcăuani au intervenit, duminică, în comuna Buciumi, satul Răcăuți, pentru salvarea unui minor în vârstă de 14 ani care a rămas temporar izolat pe malul opus al unui pârâu, după ce debitul apei a crescut.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău, adolescentul traversase anterior cursul de apă, însă, la întoarcere, nu a mai putut reveni în siguranță din cauza creșterii nivelului apei.

Pentru gestionarea situației, la locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o barcă și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

Salvatorii au intervenit pentru a-i facilita traversarea în condiții de siguranță, reușind să îl aducă pe minor pe malul de unde plecase anterior.

În urma intervenției, băiatul nu a necesitat îngrijiri medicale, fiind în afara oricărui pericol.