Aerostar Bacău, cu trei echipe pe podiumul Campionatului Național Under!

„Aviatorii” U15 antrenați de Eduard Ciulin s-au laureat campioni ai Seriei 1, gruparea U19 pregătită de Giani Florean a încheiat pe locul secund Seria 2, iar formația U16, aflată sub comanda lui Radu Sascău, s-a poziționat a treia în Seria 1

Parcurs remarcabil pentru Aerostar Bacău la nivelul Campionatului Național Under. Nu mai puțin de trei formații ale „aviatorilor” au încheiat stagiunea pe podium. Iar cea mai mare satisfacție a fost titlul de campioană a Seriei 1 pe care echipa antrenată de Eduard Ciulin l-a adjudecat în Campionatul Național U15.

Înaintea rundei 21, cea de final, programată sâmbătă, 6 iunie, Aerostar U15 ocupa locul secund, la un punct în spatele liderei, LPS Piatra Neamț. În ciuda faptului că au evoluat încă din minutul 10 în inferioritate numerică, băcăuanii s-au impus acasă cu 2-0 în fața ieșenilor de la Academia DIDi prin golurile marcate de Vlad Bighescu și Andrei Rogoz, depășindu-i în clasament pe nemțeni, care, deși au condus la pauză cu 1-0 pe Știința Miroslava, au cedat finalmente cu 1-2.

Un succes meritat pentru „aviatorii” cei mici, care au câștigat meciul ce le-a adus titlul utilizând următoarea formulă de echipă: Alex Dieaconu- Andrei Docan, Rareș Neagu, Marian Munteanu, Vlad Bighescu- David Ursu, David Iftimie, Victor David, Andrei Rogoz- Ramon Mărgineanu, Iannis Merlușcă. Pe parcursul jocului, antrenorul Eduard Ciulin i-a mai trimis în teren pe: Alex Sujdea, Nicolas Murgu, David Ciuță și David Solomon. Și echipa U19 a Aerostarului s-a luptat pentru titlu până în ultima etapă din cadrul Seriei 2 a Campionatului Național. Și, asemeni colegilor mai mici de la U15, și „aviatorii” U19 erau la un punct în spatele primului loc înainte rundei de final.

Nu mai că, în cazul lor, „remontada” nu a fost posibilă. Cu toate că echipa condusă de staff-ul tehnic compus din Giani Florean (antrenor principal), Valentin Cioancă (delegat) și Andrei Stratulat (antrenor cu portarii) a câștigat duminică, 7 iunie, cu 4-1 pe terenul Campionilor Galați, primul loc al Seriei 2 a revenit Școlii de Fotbal Oțelul Galați, învingătoare, la rândul ei, cu 4-1 în ultimul meci, cel disputat în compania concitadinei ACS Suporter Club Oțelul.

În aceste circumstanțe, Aerostar Bacău a încheiat pe poziția secundă Seria 2 a Campionatului Național U19, rămânând cu satisfacția unui parcurs foarte bun și cu faptul că o parte din jucătorii săi (Teodor Roman, Luca Bălan, Andrei Solomon și Mihnea Bușagă), au debutat în sezonul recent încheiat la prima echipă a clubului în Liga 3.

În fine, în cadrul Campionatului Național U16, Aerostar a terminat Seria 1 pe poziția a treia a podiumului, în runda ce a asigurat căderea de cortină, băcăuanii antrenați de Radu Sascău surclasând cu 6-0 pe ACS Academia DIDI Iași.

În altă ordine de idei, Aerostar Bacău pregătește deja noul sezon de Liga 3 care va debuta pe data de 29 august. Iar cea mai importantă mutare făcută de conducerea divizionarei C este la nivel de infrastructură, clubul condus de Doru Damaschin demarând lucrările de modernizare a stadionului „Aerostar”.

Arena „aviatorilor” va fi dotată cu instalație de nocturnă și cu o suprafață de joc sintetică, de un standard ridicat, pe care se vor putea antrena atât echipa de seniori, cât și formațiile de juniori. În ceea ce privește prima echipă a Aerostarului, care se va reuni pe data de 13 iulie sub comanda lui Andrei Întuneric, aceasta a operat o primă achiziție: Denis Ganea, care va acoperi, alături de fratele său geamăn, Mario Ganea, axul central al defensivei.

„Rămânem fideli politicii noastre de a avea câți mai mulți jucători tineri din Bacău în lotul nostru”, a punctat managerul general al CS Aerostar Bacău, Remus Pozînărea.