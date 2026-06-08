Amenzi de 46.000 de lei pentru braconaj piscicol și alte încălcări ale legislației. Zeci de sancțiuni aplicate de jandarmii mobili în trei județe

Efectivele Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău au intensificat, în perioada 9 aprilie – 4 iunie 2026, acțiunile de prevenire și combatere a faptelor ilegale din domeniul piscicol, desfășurate atât independent, cât și în cooperare cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA).

Potrivit unui bilanț prezentat de instituție, în urma controalelor efectuate pe raza județelor Bacău, Vrancea și Galați au fost aplicate 58 de sancțiuni contravenționale.

Dintre acestea, 23 au fost amenzi, valoarea totală a sancțiunilor ridicându-se la 46.000 de lei. Alte 35 de abateri au fost sancționate cu avertismente.

Acțiunile au vizat prevenirea și combaterea braconajului piscicol, precum și verificarea respectării legislației în domeniul pescuitului și protejării resurselor acvatice.

Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile Bacău subliniază că respectarea normelor legale contribuie la conservarea biodiversității și la protejarea resurselor naturale, având un rol important în menținerea echilibrului ecosistemelor acvatice.

Totodată, cetățenii sunt încurajați să sesizeze autoritățile competente ori de câte ori observă activități ilegale în domeniul piscicol. În situații care impun intervenția de urgență, aceștia pot apela numărul unic 112.

Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, în vederea prevenirii și combaterii faptelor care afectează fondul piscicol și mediul înconjurător.