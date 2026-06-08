Sascut: Bărbat reținut pentru omor calificat după ce și-ar fi ucis tatăl în urma unui conflict în familie

Un bărbat în vârstă de 38 de ani din comuna Sascut, județul Bacău a fost reținut de polițiști și este cercetat pentru omor calificat, după ce și-ar fi ucis propriul tată, în vârstă de 72 de ani, în urma unui conflict izbucnit în familie.

Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-a produs după ce bărbatul i-ar fi cerut mamei sale bani pentru a cumpăra alcool. În urma refuzului primit, acesta ar fi devenit agresiv și ar fi provocat un scandal în locuință.

În încercarea de a aplana conflictul și de a-și proteja soția, tatăl suspectului a intervenit. Anchetatorii susțin că, pe fondul stării de furie, bărbatul ar fi pus mâna pe un cuțit și și-ar fi atacat părintele, lovindu-l în zona pieptului.

Victima a suferit răni grave, incompatibile cu viața, echipajele medicale sosite la fața locului nemaiputând face altceva decât să constate decesul.

Localnicii afirmă că bărbatul era cunoscut în comunitate pentru comportamentul violent și că, de-a lungul timpului, și-ar fi agresat în repetate rânduri părinții. Vecinii spun că scandalurile în familie erau frecvente.

După comiterea faptei, polițiștii au declanșat căutări și l-au identificat pe suspect la scurt timp. Acesta a fost condus la audieri, iar procurorii au dispus reținerea sa.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, într-un dosar penal deschis pentru omor calificat, urmând ca instanța să decidă asupra măsurilor preventive care se impun în acest caz.