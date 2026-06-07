Tânăr reținut după o percheziție desfășurată de polițiștii din Dărmănești într-un dosar de furt calificat

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Dărmănești, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bacău și sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în orașul Dărmănești, într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Potrivit anchetatorilor, din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în noaptea de 27 spre 28 mai, persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta unei societăți comerciale din localitate, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști, a fost identificat un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Dărmănești, bănuit de comiterea faptei.

Cu ocazia percheziției domiciliare, oamenii legii au descoperit o parte dintre bunurile reclamate ca fiind furate. Acestea au fost recuperate și restituite persoanei vătămate.

După administrarea probatoriului, față de suspect a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, în cadrul dosarului penal întocmit pentru furt calificat, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.