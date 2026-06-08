Ce se întâmplă cu alocațiile și indemnizațiile în luna iunie

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a publicat calendarul plăților pentru principalele beneficii de asistență socială aferente lunii iunie 2026, de care beneficiază aproximativ 7 milioane de persoane la nivel național.

Potrivit instituției, în data de 8 iunie vor fi virate în conturile bancare sumele aferente alocației de stat pentru copii, indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentului de inserție acordat părinților care revin la activitate înainte de finalizarea concediului pentru creșterea copilului.

Beneficiarii care au optat pentru plata prin mandat poștal vor primi banii începând cu data de 10 iunie, prin intermediul oficiilor poștale.

ANPIS precizează că drepturile financiare destinate persoanelor cu dizabilități vor fi achitate în conturile bancare la data de 15 iunie. Pentru cei care primesc aceste sume prin mandat poștal, distribuirea va începe din 18 iunie.

Totodată, plata celorlalte beneficii de asistență socială, precum alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de tuberculoză și venitul minim de incluziune, va fi efectuată prin agențiile teritoriale începând cu 19 iunie.

Conform datelor centralizate de ANPIS, volumul total al plăților acordate lunar prin sistemul de asistență socială se ridică la aproape 3 miliarde de lei.

„În prezent, la nivel național, aproximativ 7 milioane de persoane beneficiază de prestații de asistență socială. Volumul total al plăților reprezintă o intervenție financiară majoră care contribuie la susținerea veniturilor familiilor, copiilor și persoanelor vulnerabile din întreaga țară”, au transmis reprezentanții instituției.