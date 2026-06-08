Primele efecte ale austerității: Investițiile productive, salariile și importurile au intrat pe minus în județul Bacău

Datele statistice disponibile pentru anul 2026 sugerează că măsurile de austeritate impuse de guvern anul trecut încep să producă efecte vizibile și în județul Bacău. Deși economia locală nu dă încă semnele unei recesiuni industriale, mai mulți indicatori relevanți indică o încetinire a activității economice și o diminuare a apetitului investițional.

Investițiile au crescut pe hârtie, dar au scăzut în economie

La prima vedere, datele Direcției Județene de Statistică arată că investițiile realizate în 2025 au fost cu 1,9% mai mari decât în anul precedent. Analiza structurii acestora arată însă o realitate diferită.

Creșterea a fost susținută aproape exclusiv de sectorul construcțiilor, unde investițiile au avansat cu peste 53%. În schimb, investițiile productive au înregistrat scăderi semnificative:

utilajele cu și fără montaj: -39,3% ;

; mijloacele de transport: -26,6% ;

; investițiile private: -7,6%.

Practic, mediul de afaceri a investit mai puțin în echipamente și capacități de producție, în timp ce investițiile publice și lucrările de construcții au compensat statistic aceste scăderi.

Pentru economiști, investițiile reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori ai încrederii în evoluția viitoare a economiei. Când firmele amână achiziția de utilaje și reduc proiectele de extindere, efectele asupra producției apar de regulă cu întârziere.

Salariile au pierdut din puterea de cumpărare

Un alt semnal vine din evoluția veniturilor.

În martie 2026, salariul mediu net în județul Bacău a fost de 5.187 lei, cu 751 de lei sub media națională.

Mai important este însă faptul că, raportat la inflație, salariul mediu net a fost cu aproximativ 12% mai mic decât în martie 2025. Și salariul mediu brut a înregistrat o scădere similară în termeni reali.

O reducere a puterii de cumpărare afectează direct consumul și, implicit, cererea pentru bunuri și servicii.

Importurile au scăzut puternic

Datele privind comerțul exterior arată că în primele două luni din 2026 importurile județului Bacău au totalizat 227,5 milioane de euro, cu 24,2% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Exporturile au scăzut și ele, însă într-un ritm mai redus, respectiv cu 7,2%.

Deși nivelul actual al importurilor este apropiat de cel din 2024, diferența față de 2025 este suficient de mare pentru a sugera o schimbare de comportament atât în rândul consumatorilor, cât și al companiilor.

Trebuie remarcat că o parte importantă a importurilor județului este reprezentată de metale, utilaje și componente industriale. Astfel, reducerea importurilor nu reflectă doar consumul populației, ci și activitatea investițională a firmelor.

Industria rezistă, deocamdată

În ciuda acestor semnale, indicatorii industriali nu confirmă încă existența unei crize.

În primul trimestru al anului 2026:

producția industrială a crescut cu 0,1%;

cifra de afaceri din industrie a scăzut cu 2,5%.

Cu alte cuvinte, industria băcăuană se află într-o zonă de stagnare, nu de contracție.

Acest lucru nu este neobișnuit. În mod tradițional, reducerea investițiilor apare înaintea scăderii producției. Firmele continuă să funcționeze folosind capacitățile existente, iar efectele lipsei de investiții se manifestă abia după câteva trimestre.

Un semnal care merită urmărit

Datele disponibile nu permit concluzia că județul Bacău traversează o criză economică majoră. Producția industrială se menține, iar comerțul exterior rămâne la niveluri superioare celor înregistrate cu câțiva ani în urmă.

Totuși, există mai multe semnale care indică o răcire a economiei:

scăderea investițiilor productive;

reducerea investițiilor private;

diminuarea salariilor reale;

scăderea exporturilor;

reducerea puternică a importurilor.

În acest context, se poate spune că măsurile de austeritate și climatul economic mai dificil încep să producă primele efecte vizibile în economia județului. Deocamdată acestea se văd mai ales în investiții, consum și comerț exterior. Rămâne de văzut dacă în lunile următoare aceste evoluții se vor transmite și către producția industrială și piața muncii sau dacă economia locală va reuși să își păstreze actualul echilibru fragil.