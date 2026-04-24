Sprijin financiar pentru cultivatorii de cartofi și usturoi: două noi scheme propuse de MADR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în dezbatere publică două proiecte de hotărâre de guvern care prevăd acordarea unor scheme de sprijin destinate fermierilor români. Inițiativa vizează susținerea producției de cartofi de consum și de usturoi, două culturi considerate importante pentru sectorul agricol și pentru piața alimentară internă.

Potrivit documentelor publicate de minister, fermierii care cultivă cartofi în anul în curs ar putea beneficia de un sprijin financiar de 200 de euro pentru fiecare hectar cultivat, în timp ce producătorii de usturoi ar urma să primească 3.000 de euro pentru fiecare hectar, în limita anumitor condiții stabilite prin program.

Sprijin pentru cultivatorii de cartofi

Prima schemă de ajutor vizează producătorii agricoli care cultivă cartofi de consum. Pentru a beneficia de sprijinul de 200 euro/ha, fermierii trebuie să cultive o suprafață de minimum 0,3 hectare. În plus, este necesar ca producția obținută să fie de cel puțin 6 tone la hectar.

Autoritățile susțin că această măsură urmărește să încurajeze menținerea suprafețelor cultivate cu cartof, într-un context în care producția internă a scăzut în ultimii ani, iar piața este tot mai dependentă de importuri.

Ajutor consistent pentru producătorii de usturoi

Al doilea proiect de hotărâre stabilește o schemă de sprijin mai consistentă pentru producătorii de usturoi. Valoarea ajutorului este de 3.000 euro/ha, iar sprijinul se acordă pentru o suprafață cumulată de maximum 6 hectare pentru fiecare beneficiar.

Pentru a fi eligibili, fermierii trebuie să respecte mai multe condiții tehnice. Printre acestea se numără:

cultivarea unei suprafețe de minimum 3.000 mp ;

; obținerea unei producții de minimum 3,5 tone/ha ;

; asigurarea unei densități de minimum 30 de plante pe metrul pătrat ;

; respectarea limitelor admise privind reziduurile de pesticide.

Prin această schemă, autoritățile încearcă să stimuleze producția autohtonă de usturoi și să reducă dependența de importuri.

Reguli comune pentru ambele programe

Cele două scheme de sprijin sunt acordate sub forma unor ajutoare de minimis, iar agricultorii trebuie să respecte o serie de condiții generale pentru a putea beneficia de fonduri.

Astfel, fermierii trebuie:

să transmită o notificare scrisă către direcția pentru agricultură județeană privind identificarea suprafeței cultivate și existența culturii;

către direcția pentru agricultură județeană privind identificarea suprafeței cultivate și existența culturii; să fie înregistrați în Registrul agricol al primăriei pe raza căreia se află terenul;

al primăriei pe raza căreia se află terenul; să facă dovada producției realizate , prin documente justificative;

, prin documente justificative; să nu depășească plafonul de 50.000 euro/întreprindere pe durata ultimilor trei ani, reprezentând ajutoare de minimis acordate în sectorul producției primare agricole.

Cine poate beneficia de sprijin

Beneficiarii pot fi:

producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil până la 31 decembrie 2026 ;

care dețin ; persoane fizice autorizate (PFA) , întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; persoane juridice, indiferent de forma de organizare.

Procedura de înscriere

Fermierii interesați vor putea solicita sprijinul prin depunerea unei cereri la direcțiile agricole județene, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a fiecărei scheme de ajutor.

În momentul depunerii cererii, solicitanții trebuie să prezinte o serie de documente, printre care:

copie a actului de identitate;

copie a atestatului de producător ;

; copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului sau documentul care atestă forma de organizare;

la Registrul Comerțului sau documentul care atestă forma de organizare; dovada unui cont activ la bancă sau trezorerie.

Autoritățile pot sprijini solicitanții în verificarea sumelor primite anterior prin alte programe de minimis, pentru a evita depășirea plafonului legal.

Plata sprijinului

Ajutorul financiar va fi acordat proporțional cu suprafața efectiv cultivată, iar plata către beneficiari se va face într-o singură tranșă, cel târziu până la 22 decembrie 2026.

Producția obținută poate fi valorificată prin cooperative, grupuri sau organizații de producători, dar și direct, în piețe, târguri, oboare, în retail sau către industria de procesare.

De menționat că aceste programe vor deveni aplicabile doar după aprobarea hotărârilor de guvern și publicarea lor în Monitorul Oficial. Până atunci, proiectele se află în etapa de consultare publică.