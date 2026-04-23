Judo: CSM și Palatul Copiilor Bacău, la puterea a doua

Judoka pregătiți de Dorin Cruceanu la CSM și Palatul Copiilor Bacău continuă să fie la putere. Ba chiar la puterea a doua, în condițiile în care, weekendul trecut, ei au participat cu succes la două competiții importante.

La Onești, în cadrul finalei Campionatului Național Școlar Under 18 (competiție organizată sub egida Ministerului Educației și Cercetării), patru sportive au reprezentat Palatul Copiilor Bacău.

Performanța notabilă a venit de la Denisa Chiticaru, care a obținut medalia de bronz, aducând astfel o distincție națională clubului. În același timp, sportivii de la CSM Bacău au concurat la Biucurești, la turneul internațional „Alina Dumitru”, competiție de tradiție ce a reunit aproximativ 550 de sportivi de la 48 de cluburi din România, Republica Moldova și Turcia.

În capitală, judoka antrenați de profesorul Dorin Cruceanu au urcat de mai multe ori pe podium, obținând o medalie de aur prin Sofia Florea la U15, -70 kg, una de argint prin Anastasia Bezuhăneț la U13, -40 kg și două de bronz prin Mihaela Stanciu Viziteu și Anastasia Lupu la U13, -62 kg, respectiv U15, -63 kg.

„Intrăm într-o serie de concursuri deoarece pregătim Naționalele de U12, U13 și U15. Rezultatele sunt rodul muncii depuse. Încă greșim mult, dar corectăm de fiecare dată. Sunt bucuros pentru Denisa Chitcaru, ea cunoscând și treapta cea mai înaltă a podiumului, așa cum mă satisface seria de medalii de la turneul internațional de la București. Îi felicit pe toți sportivii și le urez mult succes în competițiile viitoare”, a declarat antrenorul CSM- PC, Dorin Cruceanu.