Manifestare educațional-culturală dedicată Zilei Internaționale a Romilor, la Târgu Ocna

În data de 18 aprilie 2026, Sala de Cultură din Târgu Ocna a găzduit o amplă manifestare educațional-culturală dedicată celebrării Zilei Internaționale a Romilor, un eveniment cu profundă rezonanță culturală, educațională și umană, organizat de Școala Gimnazială Nr. 2 Târgu Ocna, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Primăria orașului Târgu Ocna.

Activitatea a reunit elevi și cadre didactice din mai multe unități de învățământ din județul Bacău, respectiv: Școala Gimnazială Parava, Școala Gimnazială Negoești, Școala Gimnazială Valea Seacă și Școala Gimnazială „Domnița Maria” din Bacău, care au contribuit prin momente artistice deosebite, evidențiind bogăția și diversitatea culturii rome.

Prezența cadrelor didactice și a elevilor din școlile participante confirmă faptul că educația și cultura rămân repere fundamentale ale unei societăți moderne și incluzive.

Programele prezentate – muzică, dans, recitare, desene și scenete – au reflectat atât tradițiile specifice comunității rome, cât și implicarea activă a elevilor în promovarea valorilor interculturale. Suntem onorați să celebrăm cultura romă, tradițiile sale vii, contribuția sa valoroasă la patrimoniul comun și, mai presus de toate, forța unei comunități care și-a păstrat identitatea.

Scopul acestei manifestări a fost de a celebra cultura, tradițiile și contribuțiile comunității rome la patrimoniul cultural universal, dar și de a promova respectul reciproc, incluziunea socială și toleranța. În același timp, evenimentul a urmărit educarea tinerilor în spiritul aprecierii diversității și al egalității de șanse, valori esențiale într-o societate democratică.

În acest cadru festiv, reafirmăm rolul esențial al educației și al incluziunii sociale în construirea unei societăți echitabile, întemeiate pe respect, dialog intercultural și egalitate de șanse. Totodată, ne exprimăm convingerea că astfel de demersuri contribuie la consolidarea valorilor de solidaritate, înțelegere și coeziune comunitară.

Educația rămâne puntea cea mai sigură între oameni, între comunități și între generații, locul în care învățăm să ne ascultăm, să ne înțelegem și să ne respectăm reciproc. Prin astfel de inițiative, ne reafirmăm angajamentul de a promova dialogul intercultural, de a încuraja performanța și de a susține fiecare copil în drumul său spre cunoaștere și împlinire.

Școala are un rol esențial în implementarea proiectelor educaționale dedicate Zilei Internaționale a Romilor, întrucât reprezintă spațiul formativ în care se conturează atitudini, valori și comportamente bazate pe respectul față de diversitate. Prin astfel de inițiative, instituția școlară creează un cadru incluziv, în care toți elevii se simt acceptați, valorizați și respectați, indiferent de apartenența etnică.

Se cuvine a evidenția în mod deosebit implicarea și profesionalismul școlilor participante, care au demonstrat, prin calitatea momentelor artistice și prin mesajele transmise, un înalt nivel de responsabilitate educațională și deschidere către dialog intercultural. Contribuțiile acestora au îmbogățit semnificativ programul manifestării, transformând evenimentul într-un veritabil exemplu de bune practici în educația pentru diversitate.

Evenimentul de la Târgu Ocna se înscrie astfel în seria demersurilor educaționale menite să consolideze dialogul intercultural și să promoveze coeziunea socială, reafirmând importanța educației ca fundament al unei societăți echitabile și deschise.

Adresăm sincere mulțumiri tuturor partenerilor instituționali, cadrelor didactice și elevilor implicați, pentru contribuția valoroasă, implicarea activă și dăruirea de care au dat dovadă în realizarea acestui eveniment deosebit, care a demonstrat, încă o dată, puterea educației de a uni prin respect și diversitate.

Prof. de istorie, Adriana Cernat

„Mă bucur foarte mult că o unitate școlară din Târgu Ocna s-a preocupat să facă acest tip de eveniment pentru că în acea unitate învață, se pregătesc, primesc educație și tinerii rromi din Târgu Ocna. Nu e o comunitate foarte mare, dar sunt oameni la fel de corecți, la fel de determinați și își respect portul și tradiția lor dar sunt și integrați și în viața socială a comunității.” Cristian Ciubotaru, primarul orașului Târgu Ocna