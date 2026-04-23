Bacău: Thermoenergy oprește furnizarea căldurii în sistemul centralizat de la 1 mai 2026

Compania Thermoenergy Group S.A. Bacău a anunțat că va opri furnizarea agentului termic pentru încălzire către consumatorii racordați la sistemul centralizat începând cu data de 1 mai 2026.

Decizia vizează utilizatorii conectați la sistemul SACET din municipiul Bacău și este motivată de creșterea temperaturilor exterioare prognozate pentru perioada următoare, care permit încheierea sezonului de încălzire conform prevederilor legale din domeniu.

Potrivit informării transmise consumatorilor, oprirea furnizării agentului termic face parte din procedura anuală aplicată la finalul sezonului rece, atunci când condițiile meteorologice indică temperaturi suficient de ridicate pentru a nu mai fi necesară încălzirea locuințelor și a clădirilor publice.

Totodată, reprezentanții companiei au precizat că instituțiile sau utilizatorii care doresc în continuare furnizarea energiei termice după data de 1 mai pot solicita acest lucru în mod oficial. Printre acestea se numără unități medicale, instituții de învățământ sau alte instituții publice care, din motive specifice activității, au nevoie de încălzire și după încheierea sezonului rece.

Pentru a beneficia în continuare de agent termic, aceste instituții trebuie să transmită o solicitare scrisă către Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Anunțul este semnat de directorul general Florin Paval, iar măsura este similară cu cele adoptate anual în sistemele centralizate de termoficare din marile orașe ale țării, odată cu instalarea temperaturilor specifice sezonului cald.

În municipiul Bacău, sistemul SACET furnizează energie termică pentru locuințe, instituții publice și agenți economici racordați la rețeaua centralizată, iar oprirea sezonieră a încălzirii marchează trecerea la perioada de vară, când sistemul rămâne activ în principal pentru furnizarea apei calde menajere.