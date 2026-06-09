Amenzi de peste 300.000 de lei aplicate de pompierii băcăuani. Zeci de obiective funcționau fără autorizație de securitate la incendiu

Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău au aplicat în luna mai 43 de amenzi contravenționale în valoare totală de 302.500 de lei, în urma celor 80 de controale desfășurate la operatori economici, instituții publice, obiective de investiții și unități administrativ-teritoriale.

Potrivit bilanțului prezentat de ISU Bacău, cele mai grave nereguli au fost legate de funcționarea unor obiective fără autorizație de securitate la incendiu. În cursul lunii mai au fost identificate 14 astfel de cazuri, dintre care nouă la operatori economici și cinci la instituții publice.

Pentru reducerea numărului de obiective care funcționează fără autorizație, inspectorii au aplicat opt sancțiuni contravenționale în valoare totală de 160.000 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Controale inopinate au fost efectuate și la cluburi, baruri, discoteci și unități de turism și agrement. În urma verificărilor, inspectorii au descoperit un club și două unități turistice care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu. Totodată, au fost constatate 50 de deficiențe și aplicate sancțiuni în valoare totală de 97.500 de lei.

Pompierii au verificat și amenajările temporare organizate cu ocazia unor manifestări publice și religioase desfășurate în județ. Au fost identificate 15 nereguli, pentru care au fost aplicate sancțiuni în valoare de 11.000 de lei.

În cadrul unor evenimente culturale cu participare numeroasă, inspectorii au desfășurat acțiuni preventive de informare și control, constatând cinci deficiențe, sancționate cu avertismente.

În total, în urma celor 80 de controale efectuate în luna mai, au fost identificate 239 de deficiențe. Pentru remedierea acestora au fost aplicate 196 de avertismente și 43 de amenzi.

Pe lângă activitatea de control, specialiștii ISU Bacău au analizat 96 de documentații tehnice și au emis 17 avize de securitate la incendiu, 15 autorizații de securitate la incendiu și un aviz de protecție civilă. De asemenea, au fost soluționate șase petiții și reclamații și au fost emise 15 avize pentru rutele de transport al deșeurilor periculoase.

Reprezentanții ISU Bacău au anunțat că vor continua acțiunile de control și informare preventivă, cu accent pe respectarea normelor de securitate la incendiu și eliminarea factorilor de risc care pot genera situații de urgență.