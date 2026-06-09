George Apostu și moștenirea brâncușiană: participarea Centrului de Cultură „George Apostu” la expoziția „Brâncuși. Sindromul” a Muzeului Național de Artă al României

Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău anunță participarea sa la demersul inițiat de Muzeul Național de Artă al României (MNAR), în cadrul proiectului expozițional „Brâncuși. Sindromul”, un amplu program curatorial dedicat investigării influenței modelatoare exercitate de opera și personalitatea lui Constantin Brâncuși asupra artei moderne și contemporane românești.

În acest context, Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău contribuie la expoziție prin prezentarea a trei lucrări de sculptură (lemn de stejar), realizate de George Apostu, din seria „Tată și fiu”, aflate în patrimoniul instituției, provenite din donația făcută de E.S. Sheikh Michel Bechara El-Khoury.

Prezența lucrărilor lui George Apostu în cadrul expoziției subliniază relevanța operei sale în dialogul cu moștenirea brâncușiană, evidențiind continuități de limbaj, viziune și spiritualitate în sculptura românească modernă.

Proiectul expozițional „Brâncuși. Sindromul”, organizat de Muzeul Național de Artă al României în colaborare cu muzee din țară, colecționari și artiști contemporani, își propune să evidențieze modul în care gândirea plastică brâncușiană a configurat profund limbajele vizuale ale secolului XX și XXI, dar și felul în care aceasta continuă să influențeze sensibilitatea artistică și experiența publicului contemporan.

Curatoriată de Judit Balint și Erwin Kessler, expoziția „Brâncuși. Sindromul” chestionează și pune în paralel toate aceste discursuri diverse, atât artistice, cât și din afara sferei artei, dezvoltate în jurul numelui și operei lui Brâncuși, oferind o imagine complexă a ceea ce înseamnă influența sa asupra spațiului social, cultural și imaginar românesc.

„Dacă în anul 2025 demersurile noastre de valorificare a operei lui George Apostu s-au concretizat prin aducerea la Bacău a remarcabilei lucrări «Fructul Soarelui», iată că acest parcurs continuă firesc prin prezența operelor sale în contexte curatoriale de anvergură națională, dedicate promovării și circulației patrimoniului artistic românesc și adresez pe această cale calde mulțumiri conducerii Muzeului Național de Artă al României (MNAR), domnului Erwin Kessler, doamnei Judit Bálint și întregii echipe pentru organizarea amplei expoziții «Brâncuși. Sindromul», prin care George Apostu este readus în dialog cu marile repere ale sculpturii moderne și contemporane”, a declarat Ovidiu Ungureanu, managerul Centrului de Cultură „George Apostu”.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 12 iunie – 25 octombrie 2026, la MNAR (A4, sălile 6, 7, 8) și la Institutul Cultural Român București.

Demersul reafirmă totodată rolul Centrului de Cultură „George Apostu” ca instituție activă în promovarea și circulația patrimoniului artistic național, participarea în cadrul acestui proiect consolidând prezența instituției băcăuane în circuitul marilor evenimente culturale dedicate Anului Brâncuși.

Parteneri instituționali „Brâncuși. Sindromul”: Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Centrul de Cultură „George Apostu”, Bacău, Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad, Muzeul Băncii Naționale, Muzeul de Artă Constanța, Muzeul Județean Mureș, Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC), Muzeul Național de Istorie a României.