Au început lucrările de asfaltare pe lotul Mircești – Pașcani al Autostrăzii Moldovei A7

Lucrările la lotul 3 al Autostrăzii Moldovei (A7), cuprins între Mircești și Pașcani, au intrat într-o nouă etapă, odată cu începerea asfaltării primilor kilometri ai tronsonului, a anunțat marți directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, antreprenorul român UMB Spedition a început așternerea stratului de bază pe primii 11 kilometri din totalul de 28,09 kilometri ai lotului.

În paralel, constructorul desfășoară lucrări de terasamente, execuția structurilor, relocarea rețelelor de apă potabilă și montarea elementelor sistemului inteligent de transport (ITS).

Lotul 3 Mircești – Pașcani este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), valoarea contractului ridicându-se la 1,76 miliarde de lei, fără TVA.

Reprezentanții CNAIR au precizat că antreprenorul și-a asumat deschiderea circulației pe întregul tronson până la sfârșitul anului 2026.

Potrivit lui Cristian Pistol, obiectivul autorităților este ca, până la finalul acestui an, șoferii să poată circula pe aproximativ 397 de kilometri de autostradă între București și Pașcani. Traseul ar urma să includă cei 62 de kilometri ai Autostrăzii A3 București – Ploiești, 319 kilometri din Autostrada Moldovei A7, între Ploiești și Pașcani, precum și cei 16 kilometri ai Variantei Ocolitoare Bacău.

Autostrada Moldovei reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în execuție în România, urmând să asigure o conexiune rapidă între sudul și nord-estul țării.