Concursul regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”, ediția a VIII-a – etapa finală, la Facultatea de Științe Economice a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

În data de 25 aprilie 2026, Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău va găzdui etapa finală a Concursului regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”, un eveniment devenit deja o tradiție în mediul educațional.

Aflat la cea de-a VIII-a ediție, concursul este dedicat memoriei economistului, statisticianului, profesorului și omului politic Ion Ionescu de la Brad, personalitate marcantă a județului Bacău. Totodată, inițiativa contribuie la consolidarea parteneriatelor educaționale și la dezvoltarea colaborării dintre învățământul universitar și cel preuniversitar.

Evenimentul este organizat de Facultatea de Științe Economice, în parteneriat cu instituții de învățământ preuniversitar, respectiv Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani, Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui, Liceul „Carol I” Bicaz, Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc și Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci.

Competiția se va desfășura la nivelul a trei secțiuni: Contabilitate, Marketing și Administrarea firmei, participanții fiind elevi din clasa a XI-a.

Evenimentul se derulează în asociere cu Consiliul Județean Bacău și este sponsorizat de Aerostar SA Bacău și Electric Plus SRL Bacău.