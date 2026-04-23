Slănic-Moldova, în cursa pentru titlul „Destinația Anului 2026” la categoria Stațiuni Balneare

Stațiunea Slănic‑Moldova a intrat oficial în competiția națională „Destinația Anului® 2026”, la categoria Stațiuni balneare, iar comunitatea locală este invitată să își susțină destinația în ultimele zile de vot ale competiției.

Votul publicului poate fi exprimat pe platforma oficială a competiției: www.destinatiaanului.ro/competitia/voteaza.

Potrivit organizatorilor proiectului Destinația Anului, competiția din acest an a stârnit un interes considerabil la nivel național. Până în prezent au fost înregistrate peste 250.000 de voturi, iar clasamentul intermediar conturează primele destinații favorite ale publicului. Cu toate acestea, diferențele dintre concurenți rămân mici, iar ultimele zile de vot pot schimba semnificativ ierarhia finală.

Organizatorii subliniază că mobilizarea comunităților locale joacă un rol esențial în desemnarea câștigătorilor, voturile turiștilor reflectând aprecierea pentru destinațiile care oferă experiențe autentice în România.

Reprezentanții stațiunii arată că susținerea pentru Slănic-Moldova în competiție înseamnă mai mult decât obținerea unui titlu onorific. Un eventual câștig ar putea aduce vizibilitate națională și internațională, ar stimula investițiile în infrastructura turistică și ar contribui la promovarea patrimoniului natural și balnear care definește stațiunea.

Votul publicului rămâne deschis până la data de 25 aprilie, iar Slănic-Moldova poate fi susținută în categoria „Stațiuni balneare” pe platforma oficială a competiției.