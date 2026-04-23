Primăria Onești lansează licitația pentru modernizarea Parcului „Libertății”

Primăria Municipiului Onești a lansat procedura de achiziție publică pentru reabilitarea și modernizarea Parcului „Libertății”, unul dintre cele mai cunoscute spații verzi din oraș.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Laurențiu Neghină, proiectul reprezintă un pas important în procesul de modernizare urbană și urmărește aducerea parcului la standarde moderne, adaptate nevoilor comunității.

Valoarea estimată a investiției este de 17 milioane de lei, iar atribuirea contractului se va face pe baza criteriului cel mai bun raport calitate–preț.

Conform reprezentanților administrației locale, proiectul include lucrări complexe de amenajare peisagistică, modernizarea aleilor pietonale și a pistelor pentru biciclete, reabilitarea spațiilor de recreere, precum și realizarea sau modernizarea instalațiilor electrice, de apă și canalizare.

„Este mai mult decât o investiție. Este un angajament pentru un oraș mai verde, mai modern și mai bine organizat”, a transmis purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești.

Autoritățile locale invită operatorii economici interesați să consulte documentația publicată în SEAP și să participe la procedura de licitație pentru realizarea proiectului.