Începe balastarea liniilor industriale pentru UMB STEEL

Compania NESS, partener strategic al UMB STEEL, a început lucrările de balastare a liniilor feroviare industriale, prin adăugarea pietrei sparte între șine și traverse. Demararea acestei etape reprezintă un progres important în proiectul de modernizare a infrastructurii feroviare care va deservi complexul industrial, confirmând angajamentul ambilor parteneri pentru realizarea investiției.

Lucrările fac parte dintr-un proiect amplu de reconstrucție a infrastructurii feroviare interne, desfășurat în mai multe etape tehnologice.

Demolarea și pregătirea infrastructurii

Prima etapă a început în toamna anului 2025, când vechea rețea feroviară industrială, datând din 1975, a fost complet dezafectată. Operațiunile au inclus demontarea șinelor uzate și a traverselor degradate, urmate de excavarea terenului până la cota de fundare.

Pentru stabilizarea noii infrastructuri feroviare a fost realizat un terasament din piatră spartă de mari dimensiuni, conceput pentru a distribui uniform sarcinile către sol și pentru a preveni deformările structurale.

Reconstrucția liniilor și a aparatelor de cale

În etapa următoare a fost realizată reconstrucția liniilor industriale, incluzând patru linii principale și două ramificații care deservesc Oțelăria Electrică și noul laminor.

Structura căii ferate a fost refăcută prin utilizarea unor traverse din beton armat recuperate, care și-au păstrat integritatea structurală, combinate cu traverse noi din lemn, montate în special în zonele de bifurcație (aparate de cale), unde este necesară o elasticitate mai mare. Șinele au fost repoziționate și fixate conform traseelor originale ale rețelei industriale.

Balastarea și profilarea căii

Lucrările au ajuns în prezent la faza de balastare finală, în care stratul de piatră spartă este distribuit între traverse și în jurul structurii căii ferate. Această etapă este esențială pentru pregătirea căii ferate în vederea circulației trenurilor de marfă de mare tonaj.

Urmează burajul mecanic

Ultima etapă tehnologică va consta în burajul mecanic al căii, realizat cu o mașină specializată. Utilajul ridică ușor linia și introduce vibratoare metalice în stratul de balast pentru a compacta piatra sub fiecare traversă.

Prin această procedură sunt eliminate golurile de aer, iar linia ferată este adusă la nivelul milimetric necesar siguranței circulației.

După finalizarea acestei faze, infrastructura feroviară va fi conectată la magistrala Oțelu Roșu – Caransebeș, facilitând transportul industrial al oțelului.

Importanța etapelor tehnologice

Specialiștii subliniază că respectarea strictă a succesiunii lucrărilor este esențială pentru durabilitatea infrastructurii. Fără un terasament solid, linia ferată s-ar putea tasa în timp, iar fără compactarea finală a balastului există riscul deformării șinelor sub greutatea trenurilor de marfă.

Finalizarea proiectului va permite transportul sigur și eficient al producției de oțel, consolidând rolul infrastructurii feroviare în lanțul logistic al UMB STEEL.

Sursa video