Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni, adusă spre închinare la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Bacău

Biserica Sfântul Gheorghe Bacău găzduiește, în aceste zile, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni, adusă spre închinare credincioșilor în Vinerea Luminată.

Potrivit organizatorilor, icoana va rămâne în parohie până pe 23 aprilie, ziua de hram a bisericii, când credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Gheorghe.

Tradiția aducerii acestei icoane în biserica băcăuană a început în anul 2016, iar de atunci momentul a devenit unul așteptat de comunitatea locală. În fiecare an, sosirea icoanei este prilej de sărbătoare pentru credincioșii din Bacău, care se adună pentru a se ruga și a o cinsti pe Maica Domnului.

Evenimentul face parte din programul liturgic al Zilelor Parohiei „Sfântul Gheorghe”, organizate anual în perioada hramului lăcașului de cult.

Icoană considerată unică

Potrivit tradiției monahale, icoana de la Mănăstirea Giurgeni este considerată unică în lume prin faptul că, fără intervenție umană, pe chipul Maicii Domnului ar fi apărut un al treilea ochi, mai estompat, sub ochiul stâng, precum și o a doua gură, ușor întredeschisă, situată deasupra celei pictate inițial.

Fostul stareț al mănăstirii, Antonie Jeflea, trecut la Domnul la 18 februarie 2018, relata că a fost martor la vindecarea unui copil mut după săvârșirea Sfântului Maslu la mănăstire. Potrivit mărturiei sale, primele cuvinte rostite de copil au fost adresate mamei, cerând să fie ridicat până la icoană pentru a o săruta.

Conform tradiției, icoana ar fi fost pictată în jurul anilor 1740–1750 de un zugrav pe nume Nectarie și a fost dăruită mănăstirii în anul 1831, de sărbătoarea Schimbării la Față.