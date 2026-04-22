A fost anunțat calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026–2027

Inspectoratul Școlar Județean Bacău a anunțat calendarul înscrierilor la creșă, grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026–2027, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Potrivit instituției, procesul de înscriere se va desfășura în mai multe etape stabilite la nivel național. Astfel, perioada 18–22 mai 2026 este destinată reînscrierilor copiilor care frecventează deja creșa sau grădinița și pentru care părinții doresc continuarea frecventării în anul școlar următor.

Prima etapă de înscrieri pentru copiii nou-veniți va avea loc în perioada 25 mai – 18 iunie 2026, urmată de etapa a II-a, programată între 22 iunie și 9 iulie 2026. Ulterior, 17–27 august 2026 va avea loc etapa de ajustări.

Conform informațiilor transmise de inspectoratul școlar, la creșă (nivel antepreșcolar) pot fi înscriși copii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani, în limita locurilor rămase disponibile după etapa de reînscrieri. La grădiniță (nivel preșcolar) pot fi înscriși copii cu vârste între 3 și 6 ani, tot în limita locurilor disponibile după reînscrieri.

Părinții pot menționa trei opțiuni în cererea-tip de înscriere, în ordinea preferințelor, iar documentul trebuie depus la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune.

Inspectoratul precizează că grupa mijlocie și grupa mare fac parte din învățământul obligatoriu, astfel că la înscriere se va acorda prioritate copiilor de 4 și 5 ani.

Pentru depunerea dosarului sunt necesare mai multe documente, între care certificatul de naștere al copilului, cartea de identitate a părinților sau reprezentanților legali, cererea-tip de înscriere, adeverințe de la locul de muncă pentru ambii părinți (în cazul solicitării unui loc la program prelungit), declarație pe propria răspundere privind veridicitatea datelor furnizate, precum și documente justificative privind criteriile de departajare.

Pentru anul școlar 2026–2027, la nivelul județului Bacău au fost aprobate 49 de formațiuni de creșă, cu 920 de locuri, dintre care 26 de formațiuni cu 501 locuri în municipiul Bacău.

La nivel preșcolar, pentru grupa mică sunt prevăzute 229 de formațiuni în învățământul de masă, cu 4.505 locuri, și 3 formațiuni în învățământul special, cu 23 de locuri. În ceea ce privește programul de funcționare, sunt planificate 81 de grupe cu program prelungit, însumând 1.754 de locuri, și 151 de grupe cu program normal, cu 2.774 de locuri.

O noutate pentru anul școlar 2026–2027 este creșterea interesului pentru grădinițele cu program prelungit în mediul rural. Din totalul de 129 de grupe, cu 2.389 de locuri, 10 grupe vor funcționa cu program prelungit, oferind 217 locuri.