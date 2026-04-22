Salariile din Bacău au scăzut la începutul anului 2026, în timp ce media națională este în creștere

Câștigurile salariale din județul Bacău au înregistrat o scădere la începutul anului 2026, în contrast cu evoluția pozitivă a veniturilor la nivel național, potrivit unei analize realizate de Economedia.

Datele analizate arată că salariul mediu net din România a crescut în ianuarie 2026 cu aproximativ 3,6%, însă această medie ascunde diferențe semnificative între județe. În Bacău, veniturile au scăzut cu peste 3%, ceea ce indică o evoluție economică mai lentă comparativ cu alte regiuni ale țării.

Bacăul nu este singurul județ în care salariile au scăzut. Potrivit aceleiași analize, în Olt reculul depășește 5%, iar în Hunedoara scăderea este, de asemenea, de peste 3%.

La polul opus, unele județe au înregistrat creșteri consistente ale veniturilor. Sibiul conduce clasamentul, cu un avans de peste 9,5%, fiind urmat de Mehedinți și Vâlcea, unde creșterile salariale depășesc 6–7%.

În continuare, capitala rămâne lider în ceea ce privește nivelul veniturilor. În București salariul mediu net a ajuns la 7.073 de lei, în creștere cu aproape 5%, iar regiunea București–Ilfov se menține pe primul loc la nivel național, cu un venit mediu net de aproximativ 6.360 de lei.

În contrast, regiunea Nord-Est , din care face parte și județul Bacău, rămâne printre cele mai slab plătite din țară, cu un salariu mediu net de aproximativ 4.449 de lei. Diferența față de zona capitalei se apropie astfel de 2.000 de lei.