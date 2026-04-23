Dan Negru și Direcția 5, la un eveniment special în Bacău

Dragilor, sunt Preot Dan Damaschin, părintele a 10.563 de copilași sărmani și orfani, și cu mare bucurie, dar și cu multă nădejde, vă dau întâlnire vineri, 24 aprilie 2026, de la ora 19:00, la Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău, la un eveniment special, gândit ca o seară de suflet, de întâlnire, de muzică și de cuvânt care să ajungă la inimă.

Alături de noi vor fi Direcția 5, Eugenia Nicolae și bunul nostru prieten Dan Negru, într-o atmosferă care îmi doresc să fie nu doar frumoasă, ci și plină de rost. Va fi o seară în care ne vom bucura împreună de muzică, de dialog, de emoție și de acea apropiere dintre oameni pe care, din păcate, o simțim tot mai rar în vremurile noastre. În prima parte a întâlnirii vom avea o conferință de suflet alături de Dan Negru, un dialog despre viață, despre credință, despre greutățile și bucuriile omului, despre cum putem rămâne vii lăuntric într-o lume atât de grăbită și de obosită.

Apoi, seara va continua cu momente muzicale deosebite susținute de Direcția 5 și Eugenia Nicolae, care vor aduce pe scenă frumusețe, sensibilitate și bucurie. Vă mărturisesc că îmi doresc ca această seară să fie mai mult decât un simplu eveniment.

Îmi doresc să fie o întâlnire adevărată între oameni, o clipă de lumină, un răgaz pentru suflet, un prilej de a ne aduce aminte că încă există frumos, că încă există inimă și că încă putem fi împreună pentru lucruri care contează. În același timp, vă invit să veniți și cu inima deschisă spre faptă bună, pentru că în spatele acestei seri frumoase stau mii de copii care au nevoie de noi, de o hăinuță, de o pereche de încălțăminte, de hrană, de sprijin și de nădejde. Venind alături de noi, veniți și pentru ei. Veniți să dăruiți bucurie, să dăruiți lumină și să fiți parte din binele care poate schimba vieți. De aceea, vă invit din toată inima pe toți cei din Bacău și din împrejurimi să veniți alături de noi. Să fim împreună într-o seară care va aduce nu doar muzică și emoție, ci și nădejde, și bucuria de a simți că nu suntem singuri. Bilete puteți achiziționa de pe: https://biletin.ro/bilete/directia-5-cultural-tour-bacau

Vă aștept cu drag, în număr cât mai mare, să petrecem împreună o seară frumoasă, caldă și plină de sens.