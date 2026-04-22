Fotbal: FC Bacău, calificată în finala Cupei de Tineret!

„Alb-roșii” au trecut cu 1-0 de Kids Tâmpa și se vor bate pentru trofeu cu Petrolul Ploiești pe data de 23 mai

O nouă reușită marca FC Bacău. Și o nouă finală națională în contul Academiei fondate în urmă cu 12 ani de Cristian Ciocoiu. „Alb-roșii” au reușit miercuri calificarea în finala Cupei de Tineret, pe care și-o vor disputa în manșă unică, pe 23 mai, la Târgoviște, în compania Petrolului Ploiești.

Băcăuanii și-au asigurat prezența în ultimul act al competiției grație victoriei cu 1-0 de pe teren propriu contra celor de la Kids Tâmpa Brașov, unicul gol al semifinalei fiind înscris de Luca Agapi. FC Bacău a început jocul cu Kids în formula Ivanov, Banu, Agapi, Ureche, Ndoci, Tînjală, Oasenegre, Drugă, Bordea, C. Popescu, Luncașu, pe parcurs mai intrând Păun, Gaciu, Moroșanu și Doană.

Adversara din finală a băcăuanilor, Petrolul Ploiești a trecut în semifinale cu 9-8 după executarea loviturilor de departajare (1-1 la finalul timpului regulamentar), de Rapid București.