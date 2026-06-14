A murit profesorul și istoricul Jean Ciută, una dintre marile personalități ale vieții culturale și civice băcăuane

Comunitatea băcăuană a pierdut una dintre figurile sale emblematice. Profesorul universitar, istoricul și omul de cultură Jean Ciută a încetat din viață, lăsând în urmă o moștenire impresionantă în domeniul educației, cercetării istorice, culturii și vieții publice.

Doctor în istorie, profesorul Jean Ciută și-a dedicat întreaga existență studiului trecutului, formării generațiilor de elevi și promovării valorilor culturale și identitare românești. De-a lungul unei cariere întinse pe mai multe decenii, a fost profesor, cercetător, publicist, lider civic și om politic, contribuind decisiv la dezvoltarea vieții culturale a județului Bacău.

Între anii 1965 și 1969 a fost profesor și director al Liceului „Vasile Alecsandri” din Bacău, iar ulterior a devenit șeful Catedrei Profesorilor de Istorie din județ. A înființat Societatea de Istorie și Retrologie Agrară și a colaborat la elaborarea Enciclopediei Județului Bacău, proiect de referință pentru cercetarea istorică locală.

Profesorul Jean Ciută a fost autorul a nouă volume de istorie, numeroase studii, articole și eseuri, fiind prezent la numeroase simpozioane și sesiuni științifice locale și naționale. Printre lucrările sale se numără volume precum „Din școli și cărți învățate și-napoi la lume date”, dar și lucrări dedicate tranziției democratice și evoluției liberalismului în județul Bacău.

Un rol aparte în activitatea sa l-a avut promovarea și conservarea patrimoniului cultural. A militat constant pentru salvarea monumentelor istorice și a fost unul dintre cei mai activi susținători ai restaurării Casei-Muzeu „Vasile Alecsandri”, atrăgând atenția asupra necesității protejării valorilor culturale ale județului.

După Revoluția din Decembrie 1989, Jean Ciută s-a aflat printre primii intelectuali care au contribuit la reorganizarea Partidului Național Liberal în județul Bacău. Deținător al legitimației cu numărul 4 în organizația județeană, el este considerat unul dintre fondatorii liberalismului băcăuan postdecembrist. A înființat peste 25 de organizații locale ale partidului și a fost unul dintre promotorii dezbaterilor doctrinare prin Clubul „Idei Liberale”.

Între 1996 și 2004 a fost consilier județean liberal, iar în calitate de președinte al Comisiei de Cultură a Consiliului Județean Bacău a inițiat și susținut numeroase proiecte dedicate afirmării și sprijinirii culturii locale. Tot lui i se datorează inițierea festivalului „Zilele Bacăului”, eveniment devenit în timp una dintre cele mai importante manifestări culturale ale municipiului.

Profesorul Jean Ciută a fost, de asemenea, un promotor al educației civice și al apropierii tinerilor de istorie. A coordonat parteneriate între instituții culturale și unități de învățământ, organizând întâlniri și dezbateri menite să cultive respectul pentru valorile naționale și pentru istoria locală.

În semn de recunoaștere pentru întreaga sa activitate, Consiliul Local Bacău i-a acordat în anul 2007 titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău și Cheia Orașului.

Prin dispariția sa, Bacăul pierde un profesor respectat, un cercetător pasionat, un intelectual autentic și un neobosit apărător al patrimoniului și identității locale. Opera sa, proiectele pe care le-a inițiat și generațiile pe care le-a format vor rămâne mărturia unei vieți dedicate comunității.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Citiți interviul din 2010 cu profesorul Jean Ciută: „În viață ne trebuie măsură și echilibru”.