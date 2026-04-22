AJF Bacău: Lipsa unei echipe în Liga 1 de peste două decenii reflectă problemele structurale ale sportului local

Municipiul Bacău nu mai are o echipă în prima ligă de fotbal de peste două decenii, situație care reflectă probleme mai profunde ale sportului local, susține președintele Asociația Județeană de Fotbal Bacău, Cristian Sava.

Potrivit DeBacău.ro, oficialul AJF a vorbit despre situația fotbalului băcăuan în cadrul emisiunii „Ora Bacăului”, unde a explicat de ce municipiul rămâne în urma altor centre sportive și ce soluții ar exista pentru revenirea în elită.

„Au trecut 23 de ani de când Bacăul nu mai are echipă în prima ligă de fotbal. Problema nu este doar infrastructura, ci și calitatea antrenorilor și organizarea cluburilor”, a declarat Cristian Sava.

Potrivit acestuia, deși în ultimii ani s-au făcut investiții în terenuri și baze sportive, accentul ar trebui pus pe formarea antrenorilor și profesionalizarea cluburilor, pentru a putea construi o echipă competitivă capabilă să promoveze în prima ligă.

În același timp, Sava consideră că proiectele de infrastructură trebuie adaptate la realitățile locale. El a criticat ideea construirii unui stadion foarte mare în oraș.

„Nu avem nevoie de un stadion uriaș. Unul de 8.000–10.000 de locuri, modern și ușor de întreținut, ar fi suficient. Important este să fie funcțional și să genereze venituri”, a afirmat președintele AJF Bacău.

Acesta a atras atenția și asupra implicării reduse a mediului privat și a autorităților locale în finanțarea sportului de performanță, comparând situația cu modelul din Cluj-Napoca, unde cluburile beneficiază de finanțare mixtă, publică și privată.

Cu toate acestea, Sava a subliniat că există și motive de optimism: județul continuă să producă tineri fotbaliști talentați, unii dintre ei ajungând la academii din Italia sau la cluburi importante din România.