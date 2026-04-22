Voluntari de la Alpin Club Bacău au ecologizat Cheile Bicăjelului în condiții dificile

Aproximativ 40 de voluntari au participat la o amplă acțiune de ecologizare desfășurată în zona Cheile Bicăjelului, din masivul Cheile Bicazului, reușind să adune 50 de saci de deșeuri, precum și obiecte voluminoase abandonate în natură, între care un boiler și două anvelope.

Inițiativa a pornit de la o idee simplă lansată în cadrul unei ture de canyoning: organizarea unei acțiuni de curățenie în timpul activităților montane. Demersul s-a transformat însă rapid într-o mobilizare mai amplă, realizată prin colaborarea dintre Alpin Club Bacău și Wild Spirit Canyoning, la care s-au alăturat prieteni, voluntari și sponsori.

Participanții au fost împărțiți în două echipe – una care a acționat pe uscat și alta în albia apei – pentru a putea recupera deșeurile din zonele greu accesibile. Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, temperatura apei fiind de aproximativ 4 grade Celsius.

Voluntarii au scotocit printre bolovani, sub bușteni și în albia râului pentru a recupera PET-uri și alte resturi abandonate în timp. Pentru unii participanți, acțiunea a reprezentat și o premieră: câțiva dintre ei au coborât pentru prima dată în rapel pentru a ajunge în locuri unde deșeurile nu puteau fi recuperate altfel.

Organizatorii spun că, dincolo de rezultatele concrete ale ecologizării, acțiunea a demonstrat impactul pe care îl poate avea mobilizarea comunității în protejarea mediului montan.

Ridicarea și transportul deșeurilor colectate au fost realizate cu sprijinul Primăriei Bicaz Chei, iar acțiunea a beneficiat de susținerea Parcului Național Cheile Bicazului – Hășmaș, ai cărui reprezentanți au participat direct la activitățile din teren.

Inițiatorii proiectului spun că își doresc ca astfel de acțiuni să continue și în viitor, încurajând implicarea comunității în protejarea naturii din zonele montane.