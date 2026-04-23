Ziua Sfântului Gheorghe – tradiție, credință și început de primăvară

Ziua Sfântului Gheorghe, sărbătorită în fiecare an pe 23 aprilie, este una dintre cele mai importante sărbători creștine din calendarul ortodox. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este considerat un simbol al curajului, al credinței și al biruinței binelui asupra răului. În România, această zi are atât semnificații religioase profunde, cât și numeroase tradiții populare legate de începutul primăverii.

Cine a fost Sfântul Gheorghe

Sfântul Gheorghe a trăit în secolul al III-lea și a fost un soldat roman de origine creștină. S-a născut într-o familie creștină din Capadocia (în actuala Turcie). Datorită curajului și priceperii sale, a ajuns ofițer în armata împăratului roman Dioclețian.

În perioada persecuțiilor împotriva creștinilor, Gheorghe a refuzat să renunțe la credința sa. Pentru această alegere a fost torturat și, în cele din urmă, executat în anul 303 d.Hr.. Martiriul său l-a transformat într-unul dintre cei mai venerați sfinți ai creștinătății.

Legenda cea mai cunoscută îl prezintă pe Sfântul Gheorghe ucigând un balaur, simbol al răului. În iconografia creștină, el apare călare pe un cal alb, străpungând balaurul cu sulița – imaginea victoriei credinței asupra forțelor întunericului.

Semnificația religioasă a sărbătorii

Pentru creștini, Ziua Sfântului Gheorghe este o zi de rugăciune și de comemorare a curajului martirilor. Sfântul este considerat:

ocrotitorul soldaților și al armatei

protectorul agricultorilor și al păstorilor

simbol al luptei pentru credință

În multe biserici ortodoxe se oficiază slujbe speciale, iar credincioșii se roagă pentru sănătate, protecție și putere în fața dificultăților.

Tradiții și obiceiuri populare

În cultura populară românească, Sfântul Gheorghe marchează începutul adevărat al primăverii și al sezonului pastoral.

Printre obiceiurile tradiționale se numără:

1. Împodobirea porților cu ramuri verzi

Oamenii pun la porți sau la ferestre crengi de fag, salcie sau stejar pentru a alunga spiritele rele și pentru a aduce noroc gospodăriei.

2. Prima ieșire a animalelor la pășunat

În multe zone ale țării, această zi marca începutul sezonului pastoral.

3. Ritualuri pentru protecție și sănătate

În unele regiuni se spune că roua din dimineața zilei de Sfântul Gheorghe are puteri vindecătoare.

4. Superstiții populare

Se crede că dacă plouă în această zi, anul va fi unul roditor.

Onomastica

Ziua este și o importantă sărbătoare onomastică. În România, peste un milion de persoane își serbează numele, cele mai frecvente fiind:

Gheorghe

George

Georgiana

Georgina

Gina

Ghiță

Pentru cei care poartă aceste nume, ziua reprezintă un moment de bucurie și întâlniri cu familia și prietenii.

Sfântul Gheorghe în cultura universală

Sfântul Gheorghe este unul dintre cei mai cunoscuți sfinți ai lumii creștine. El este patron spiritual al mai multor țări și orașe, printre care:

Anglia

Georgia

Etiopia

Catalonia

Imaginea sa a devenit un simbol universal al eroismului și al luptei împotriva nedreptății.

✅ Ziua Sfântului Gheorghe rămâne astfel o sărbătoare care îmbină credința, tradiția și speranța. Ea amintește de puterea curajului și de ideea că binele poate învinge răul, chiar și în cele mai grele încercări.