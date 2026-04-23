Proiecte dedicate Nadiei Comăneci la 50 de ani de la primul „10 perfect”: sală de gimnastică și două statui monumentale în București

La jumătate de secol de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut primul „10 perfect” din istoria gimnasticii mondiale, numele fostei campioane revine în prim-plan printr-o serie de proiecte dedicate moștenirii sale sportive.

Potrivit informațiilor prezentate în spațiul public, omul de afaceri Ion Țiriac pregătește construirea unei săli de gimnastică pentru copii, destinată sportivilor cu vârste între 3 și 12 ani. Proiectul ar putea găzdui până la 1.000 de gimnaste și are ca scop descoperirea și formarea unor noi talente inspirate de performanțele Nadiei Comăneci.

În paralel, Țiriac a anunțat că a comandat în China o statuie dedicată fostei campioane, care ar urma să cântărească aproximativ 150 de kilograme.

Un alt proiect de amploare este pregătit de autoritățile locale din București. Acestea intenționează să amplaseze în Parcul Izvor, în apropierea Palatul Parlamentului, un monument din bronz dedicat Nadiei Comăneci. Statuia ar urma să aibă aproximativ 300 de kilograme și 4,5 metri înălțime.

Inițiativa este susținută de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, care a propus ca parcul să poarte numele marii campioane, transformând astfel zona într-un simbol al excelenței sportive românești.

Proiectele anunțate marchează împlinirea a 50 de ani de la performanța istorică care a consacrat-o pe Nadia Comăneci în gimnastica mondială și urmăresc, potrivit inițiatorilor, să promoveze sportul și să inspire noile generații de sportivi.