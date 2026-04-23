Lupte greco-romane: Bacăul prezent în arenele sportive internaționale !

Primăvara lui 2026 aduce o serie valoroasă de participări internaționale ale luptătorilor băcăuani la diferite niveluri.

La Campionatele Europene U23 desfășurate în perioada 09-15 martie la Zrenjanin în Serbia campionii noștri Denis Mihai (55 kg) și Leonard Iurașcu (72 kg), finalizează competiția pe locul 5, dar practic după ce au fost cu ”un picior pe podium”, înregistrând scoruri la limită (5-5 respectiv 4-5 puncte tehnice!).

Denis Mihai (CSM Bacău antr Eusebiu Diaconu) ajunge în faza V-a a competiției după ce îl învinge cu scorul de 6-0 pe sportivul ceh Filip Bartosic dar cedează cu 5-5 la Koba Karumidze din Georgia.

La rândul său Leonard Iurașcu (SCM Bacău – antrenori Eusebiu Diaconu și Ion Șarban) după un traseu în care îi învinge pe Hubert Sidoruk – Polonia (6-4) și pe Zakhar Yanevich – Belarus (4-1). În urma înfrângerii cu Rabil Askerov – Rusia, Leonard Iurașcu se recalifică în finala mică a întrecerii continentale, pe care o dispută la mare luptă cu sportivul din Azerbadjan Farain Mustafaiev (4-5). România ocupă locul 11 din 31 de țări cu un punctaj de 42 de puncte dintre care 28 au fost realizate de către sportivii băcăuani.

Și la Turneul Internațional ”Constantin Alexandru & Ioan W.Popovici” 17-19 aprilie București, la care au participat sportivi din 16 țări cu tradiție în sportul luptelor, cadetul nostru Darius Lovin (CSS/SCM Bacău – antr. Ion Șarban) reușește să se claseze pe locul 4 la categoria 48 kg, accidentându-se, din păcate, chiar în timpul disputării finalei pentru bronz (vs Pal Tamas Csontos – Ungaria), la scorul de 16-14 pentru sportivul nostru!

La Campionatele Europene de Seniori din perioada 20-26 aprilie Albania –Tirana vom fi reprezentați de multiplul campion Mihai Denis Florin, sportiv format la SCM Bacău de maestrul Ioan Butucaru și Eusebiu Diaconu (la rândul său fost Campion European de Seniori), care va testa în aceasta întrecere capacitatea de adaptare la o categorie superioară de greutate (60 kg) în vederea calificării în perspectivă la Jocurile Olimpice.

Îi urăm succes și o clasare cât mai bună în topurile internaționale!